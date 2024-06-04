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Published Сегодня, 16:42

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Updated Сегодня, 16:42

Буцаев: На ПМЭФ РЭО проведет спортивно-экологическую акцию

Буцаев: На ПМЭФ РЭО проведет спортивно-экологическую акцию

4 июня 2024, 16:42
Фото: Изображение Midjourney
Социальный проект «Команда Звездный Десант» и Российский экологический оператор совместно организуют акцию под названием «ЭкоТропа Здоровья». Это событие запланировано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Главная цель этой акции — мотивировать людей не только заботиться о своем здоровье, но и о нашей планете. Глава РЭО Денис Буцаев отметил, что каждый несет ответственность за будущее экологии в России.

Акция начнется с разминки, которую проведут олимпийские чемпионы. Затем участники отправятся на берег реки Новой, чтобы убрать мусор, а аквалангисты помогут очистить дно. После уборки всех активистов ожидают угощения и розыгрыш призов от партнеров. Об этом пишет 56orb.ru.

В акции примут участие такие известные спортсмены, как Татьяна Лебедева, российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира, Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион по бобслею, а также Наталья Воробьева, олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по вольной борьбе. Олимпийский совет Санкт-Петербурга поддержит данное мероприятие.

Акция состоится 8 июня в 11:00 по адресу: Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, дом 104, на берегу реки Новой.

Российский экологический оператор (РЭО) стал партнером XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

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