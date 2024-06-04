Буцаев: На ПМЭФ РЭО проведет спортивно-экологическую акцию

В акции примут участие такие известные спортсмены, как Татьяна Лебедева, российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира, Дмитрий Труненков, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион по бобслею, а также Наталья Воробьева, олимпийская чемпионка и призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира и Европы по вольной борьбе. Олимпийский совет Санкт-Петербурга поддержит данное мероприятие.