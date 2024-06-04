«Агро-Белогорье» против «Русагро»: как разворачивались судебные тяжбы в мае

Ещё в апреле «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Владимиру Зотову и компании «Русский металл». Требования касались перевода прав и обязанностей получателя 25% доли Зотова в ГК «Агро-Белогорье» по договору об их отчуждении, а также о переводе 25% доли Зотова в ГК «Агро-Белогорье» на ГК «Русагро». Тогда суд решил перевести на ГК «Русагро» права и обязанности покупателя 25% доли в уставном капитале ГК «Агро-Белогорье», принадлежащей Владимиру Зотову.