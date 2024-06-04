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«Агро-Белогорье» против «Русагро»: как разворачивались судебные тяжбы в мае

«Агро-Белогорье» против «Русагро»: как разворачивались судебные тяжбы в мае

4 июня 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney
Рассмотрение исков двух групп компаний в Арбитражном суде Белгородской области и не только длятся уже не первый месяц. Журналисты Бел.Ру изучили картотеку дел и выяснили, что происходило в мае.

Запретить

ГК «Русагро» обратилась в суд и попросила принять обеспечительные меры по своему иску к ГК «Агро-Белогорье» и признать решения общего собрания участников «Агро-Белогорье» недействительными. Заявление суд удовлетворил и запретил ГК «Агро-Белогорье», его органам и участникам исполнять принятые на общем собрании решения. Решение может быть обжаловано.

Стоит отметить, что собрание проходило 25 апреля. Одно из решений касалось выделения благотворительной помощи региону. На эти цели планировалось направить 500 млн рублей.

Деньги должны были пойти на поддержку региона в проведении СВО, на пожертвования православным организациям, реконструкцию объектов, благоустройство территорий и адресную помощь.

Также в ходе собрания избрали новый состав совета директоров ГК. Но представителей «Русагро» к голосованию не допустили из-за неверно составленной доверенности. Это и послужило подаче иска, в котором «Русагро» попросило суд признать недействительным решения, которые были приняты на собрании.

Созвать внеочередное общее собрание

Ещё один иск ГК «Русагро» к ГК «Агро-Белогорье» касался вопроса созыва внеочередного общего собрания участников общества. В повестку истец попросил включить ряд вопросов. Среди них:

  • обязать «Агро-Белогорье» предоставить в адрес ГК «Русагро» все документы за 2020–2023 год по требованию ГК «Русагро»;
  • проведение совместного комплексного аудита промышленной безопасности в отношении всех производственных объектов ГК «Агро-Белогорье» и компаний, водящих в одну группу лиц с ООО;
  • повышение всем работникам «Агро-Белогорья» и компаний, входящих в одну группу лиц с ООО, заработной платы на 30% (исключение — единоличные исполнительные органы и члены советов директоров);
  • выплата всем работникам «Агро-Белогорья» и компаний, входящих в одну группу лиц с ООО, премии в размере 30% от уровня их годового дохода (исключение — единоличные исполнительные органы и члены советов директоров);
  • предоставление благотворительной помощи в размере не менее 1 млрд рублей для поддержания системы общего бесплатного здравоохранения Белгородской области.

Но в связи со сложной оперативной обстановкой в Белгороде, создающей угрозу для жизни и здоровья участников судебного процесса, суд перенёс рассмотрение дела на 20 июня.

Учреждение нового юрлица

Также ГК «Русагро» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. Истец попросил суд обязать ответчиков заключить договор об учреждении юридического лица и обязать заключить соглашение об осуществлении прав участников юрлица.

Но из-за сложного оперативной ситуации суд также перенёс сроки рассмотрение дела. Заседание состоится 13 июня.

Аудиторская проверка

Ещё один иск ГК «Русагро» к ГК «Агро-Белогорье» касался проведения аудиторской проверки. Истец попросил обязать ответчика предоставить компании «Ф-Аудит» ряд копий документов:

  • договор об учреждении общества;
  • устав общества, утверждённый учредителями, а также внесённые в устав общества и зарегистрированные изменения и дополнения;
  • протоколы собрания учредителей общества;
  • другие решения, связанные с созданием общества;
  • документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
  • внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;
  • положения о филиалах и представительствах общества.

Судебное разбирательство отложили на 27 июня, поскольку к участию в деле необходимо привлечь третье лицо — фирму «Ф-Аудит».

Апелляция по «Русскому металлу»

Ещё в апреле «Русагро» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Владимиру Зотову и компании «Русский металл». Требования касались перевода прав и обязанностей получателя 25% доли Зотова в ГК «Агро-Белогорье» по договору об их отчуждении, а также о переводе 25% доли Зотова в ГК «Агро-Белогорье» на ГК «Русагро». Тогда суд решил перевести на ГК «Русагро» права и обязанности покупателя 25% доли в уставном капитале ГК «Агро-Белогорье», принадлежащей Владимиру Зотову.

Однако ГК «Агро-Белогорье» подало апелляционную жалобу. Суд заявление принял и назначил дело к судебному разбирательству на 25 июня.

Иск к своим владельцам

Кроме судебных тяжб с «Русагро», «Агро-Белогорье» решило судиться со своими владельцами. Так, ГК «Агро-Белогорье» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой о солидарном взыскании 2 млрд убытков в интересах корпорации.

Суд оставил заявление без движения, поскольку оно было подано с нарушениями. Но истец исправил все недочёты. Поэтому иск суд принял и назначил предварительное заседание на 13 июня.

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