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В Белгородской области погибло 5,3% посевов

Страховщики озвучили последствия весенних заморозков для белгородского урожая

3 июня 2024, 16:14
Фото: 1MI

В Белгородской области погибло 5,3% посевов

В Белгородской области из-за заморозков погибло 5,3% посевных площадей. Самый большой урон нанесён ранним зерновым культурам и плодовым насаждениям. Об этом сообщает «‎РБК-Черноземье»‎.

В Белгородской области из-за заморозков погибло 5,3% посевных площадей. Самый большой урон нанесён ранним зерновым культурам, а также плодовым насаждениям. В регионе застраховано около 155 тысяч гектаров посевов, а также 0,2 тысячи гектаров посадок и деревьев.

Данные привели в Национальном союзе страховщиков. Сообщается, что больше других в Черноземье из-за заморозков пострадали Воронежская и Тамбовская области.

В мае стало известно, что из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС. Главам муниципальных образований рекомендовали создать комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ответственным за ликвидацию последствий повреждения посевов назначили министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.

Пострадали сельскохозяйственные культуры на площади 71,1 тысячи гектаров, в том числе погибло 27,6 тысячи га озимой пшеницы, 5 тысяч га яровой пшеницы.

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