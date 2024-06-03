Страховщики озвучили последствия весенних заморозков для белгородского урожая

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
В Белгородской области из-за заморозков погибло 5,3% посевных площадей. Самый большой урон нанесён ранним зерновым культурам, а также плодовым насаждениям. В регионе застраховано около 155 тысяч гектаров посевов, а также 0,2 тысячи гектаров посадок и деревьев.
Данные привели в Национальном союзе страховщиков. Сообщается, что больше других в Черноземье из-за заморозков пострадали Воронежская и Тамбовская области.
В мае стало известно, что из-за заморозков в Белгородской области ввели режим ЧС. Главам муниципальных образований рекомендовали создать комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ответственным за ликвидацию последствий повреждения посевов назначили министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.
Пострадали сельскохозяйственные культуры на площади 71,1 тысячи гектаров, в том числе погибло 27,6 тысячи га озимой пшеницы, 5 тысяч га яровой пшеницы.