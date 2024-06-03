Страховщики озвучили последствия весенних заморозков для белгородского урожая

В Белгородской области из-за заморозков погибло 5,3% посевных площадей. Самый большой урон нанесён ранним зерновым культурам, а также плодовым насаждениям. В регионе застраховано около 155 тысяч гектаров посевов, а также 0,2 тысячи гектаров посадок и деревьев.