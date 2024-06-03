«Раздался хлопок». В фильме «Майор Гром: Игра» высмеяли известную белгородцам фразу

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В одной из сцен фильма «Майор Гром: Игра» в центре Санкт-Петербурга происходит теракт, который затем в новостях журналисты называют «хлопком». Очевидно, что таким образом создатели фильма высмеяли знакомую всем белгородцам риторику, когда после предполагаемого взрыва в СМИ перед уточнением информации аккуратно используют термин «хлопок».
Сцена попала и в трейлер фильма:
Ранее эксперт объяснял Бел.Ру, в чём разница между терминами «хлопок» и «взрыв». Что касается фильма, то налицо комедийная составляющая.
Картина Олега Трофима про бравого майора Грома собрала в прокате Белгородской области чуть более миллиона рублей. Большую часть средств фильму удалось выручить в первую неделю проката — в последние дни мая.
Кинокомикс получил высокие оценки от критикой и зрителей, но отбить затраты ему, похоже, пока не получается: по России фильм собрал 300 млн рублей. Предыдущая часть «Майор Гром: Чумной доктор» собрала 4 млн долларов, что сочли не самым лучшим итогом проката. Позже картина «отыгралась» на стриминговых площадках, показав там неплохие результаты.