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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Фильм «Майор Гром: Игра» собрал больше миллиона рублей в Белгородской области

«Раздался хлопок». В фильме «Майор Гром: Игра» высмеяли известную белгородцам фразу

3 июня 2024, 12:58
Фото: bel.ru

Фильм «Майор Гром: Игра» собрал больше миллиона рублей в Белгородской области

Вторая часть «Майора Грома» вышла 23 мая. За полторы недели картина о полицейском-супергерое из комиксового Санкт-Петербурга собрала в прокате Белгородской области больше миллиона рублей. Присутствующие на сеансах белгородцы при этом наверняка оценили шутку про «хлопок».

В одной из сцен фильма «Майор Гром: Игра» в центре Санкт-Петербурга происходит теракт, который затем в новостях журналисты называют «хлопком». Очевидно, что таким образом создатели фильма высмеяли знакомую всем белгородцам риторику, когда после предполагаемого взрыва в СМИ перед уточнением информации аккуратно используют термин «хлопок».

Сцена попала и в трейлер фильма:

кадры из трейлера фильма «Майор Гром: Игра»
Видео: «Кинопоиск премьеры», YouTube

Ранее эксперт объяснял Бел.Ру, в чём разница между терминами «хлопок» и «взрыв». Что касается фильма, то налицо комедийная составляющая.

Картина Олега Трофима про бравого майора Грома собрала в прокате Белгородской области чуть более миллиона рублей. Большую часть средств фильму удалось выручить в первую неделю проката — в последние дни мая.

Кинокомикс получил высокие оценки от критикой и зрителей, но отбить затраты ему, похоже, пока не получается: по России фильм собрал 300 млн рублей. Предыдущая часть «Майор Гром: Чумной доктор» собрала 4 млн долларов, что сочли не самым лучшим итогом проката. Позже картина «отыгралась» на стриминговых площадках, показав там неплохие результаты.

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