«Раздался хлопок». В фильме «Майор Гром: Игра» высмеяли известную белгородцам фразу

В одной из сцен фильма «Майор Гром: Игра» в центре Санкт-Петербурга происходит теракт, который затем в новостях журналисты называют «хлопком». Очевидно, что таким образом создатели фильма высмеяли знакомую всем белгородцам риторику, когда после предполагаемого взрыва в СМИ перед уточнением информации аккуратно используют термин «хлопок».