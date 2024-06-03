Парад планет-2024: когда состоится, получится ли увидеть и чем опасно?

Однако директор одного из российских планетариев отметил, что этим летом увидеть явление будет очень трудно: светлый день стал длиннее, а линия, по которой движется Солнце, сейчас находится ниже, чем в другие сезоны года, поэтому все видимые планеты просто потеряются в лучах яркой звезды. Но предоставить кадры явления могут профессиональные астрономы и любители космоса: что-то они точно увидят.