Парад планет-2024: когда состоится, получится ли увидеть и чем опасно?

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Во время парада планет в небе можно увидеть сразу до пяти астрономических объектов. Максимально насладиться явлением можно ранним утром и на закате, так как в это время все планеты выстроятся на видимых глазу местах, включая Меркурий, который не спрячется за горизонтом.
Существуют как малые парады планет, когда на небе видны только четыре объекта, так и большие парады — в такие моменты можно увидеть от пяти и более планет одномоментно. Но есть и другие нюансы: иногда погода не позволяет увидеть все астрономические объекты, поэтому парады бывают видимые и невидимые.
Этим летом россияне могут попытать удачу и попробовать лицезреть красивое явление: увидеть его можно будет уже сегодня, 3 июня. В ясную погоду можно рассмотреть выстроившиеся в ряд (с разбросом до 90 градусов) шесть планет. Первым на небе появится Сатурн — его можно будет рассмотреть без бинокля, а сразу за ним — Нептун. После этого видимыми станут Марс, Меркурий, Уран и Юпитер.
На деле видны на небе будут только пять планет, поскольку оставшиеся две будут находиться в секторе от 20 до 30 градусов.
Однако директор одного из российских планетариев отметил, что этим летом увидеть явление будет очень трудно: светлый день стал длиннее, а линия, по которой движется Солнце, сейчас находится ниже, чем в другие сезоны года, поэтому все видимые планеты просто потеряются в лучах яркой звезды. Но предоставить кадры явления могут профессиональные астрономы и любители космоса: что-то они точно увидят.
В следующий раз такое явление можно будет увидеть только 8 сентября 2040 года: в этот день в один ряд выстроятся Марс, Сатурн, Меркурий, Юпитер и Венера. А полный парад планет, когда на небе появится семь планет сразу, увидеть у нас уже не выйдет: это произойдёт только 19 мая 2161 года.
Отметим, что лицезреть большой парад планет можно раз в 18-20 лет. Маленькие случаются чаще — примерно один или два раза в год.
Ранее учёные подозревали, что парад планет может оказывать какое-то влияние на гравитационные аномалии Земли, провоцируя землетрясения и извержения вулканов, однако своего научного подтверждения эта теория пока не нашла.
Конкретно на людей парад планет никак не влияет, а вызвать какие-либо вспышки на Солнце такое явление не может.