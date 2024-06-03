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Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Парад планет-2024: когда состоится, получится ли увидеть и чем опасно?

Парад планет-2024: когда состоится, получится ли увидеть и чем опасно?

3 июня 2024, 12:48
Фото: Изображение Midjourney
Уже сегодня, 3 июня, россияне смогут увидеть парад планет. Однако такое явление получится лицезреть не у всех. Подробности — в материале Бел.Ру.

Что из себя представляет парад планет?

Во время парада планет в небе можно увидеть сразу до пяти астрономических объектов. Максимально насладиться явлением можно ранним утром и на закате, так как в это время все планеты выстроятся на видимых глазу местах, включая Меркурий, который не спрячется за горизонтом.

Существуют как малые парады планет, когда на небе видны только четыре объекта, так и большие парады — в такие моменты можно увидеть от пяти и более планет одномоментно. Но есть и другие нюансы: иногда погода не позволяет увидеть все астрономические объекты, поэтому парады бывают видимые и невидимые.

Когда пройдёт и получится ли увидеть?

Этим летом россияне могут попытать удачу и попробовать лицезреть красивое явление: увидеть его можно будет уже сегодня, 3 июня. В ясную погоду можно рассмотреть выстроившиеся в ряд (с разбросом до 90 градусов) шесть планет. Первым на небе появится Сатурн — его можно будет рассмотреть без бинокля, а сразу за ним — Нептун. После этого видимыми станут Марс, Меркурий, Уран и Юпитер.

На деле видны на небе будут только пять планет, поскольку оставшиеся две будут находиться в секторе от 20 до 30 градусов.

Однако директор одного из российских планетариев отметил, что этим летом увидеть явление будет очень трудно: светлый день стал длиннее, а линия, по которой движется Солнце, сейчас находится ниже, чем в другие сезоны года, поэтому все видимые планеты просто потеряются в лучах яркой звезды. Но предоставить кадры явления могут профессиональные астрономы и любители космоса: что-то они точно увидят.

В следующий раз такое явление можно будет увидеть только 8 сентября 2040 года: в этот день в один ряд выстроятся Марс, Сатурн, Меркурий, Юпитер и Венера. А полный парад планет, когда на небе появится семь планет сразу, увидеть у нас уже не выйдет: это произойдёт только 19 мая 2161 года.

Отметим, что лицезреть большой парад планет можно раз в 18-20 лет. Маленькие случаются чаще — примерно один или два раза в год.

Опасно ли это явление?

Ранее учёные подозревали, что парад планет может оказывать какое-то влияние на гравитационные аномалии Земли, провоцируя землетрясения и извержения вулканов, однако своего научного подтверждения эта теория пока не нашла.

Конкретно на людей парад планет никак не влияет, а вызвать какие-либо вспышки на Солнце такое явление не может.

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#Александра Склярова#Общество#Астрономия#Парад планет
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