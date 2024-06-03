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Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В семи белгородских приграничных районах мероприятия к 1 июня прошли удалённо

Никакого праздника! В семи приграничных районах области 1 июня прошло удалённо

3 июня 2024, 11:50
Фото: Изображение Midjourney

В семи белгородских приграничных районах мероприятия к 1 июня прошли удалённо

Международный день защиты детей в 2024 году из-за сложной оперативной обстановки прошёл по-особенному. Подробности Бел.Ру сообщили в правительстве Белгородской области.
Сюжет
Школы

По официальным данным, из-за оперативной обстановки массовые мероприятия в честь Международного дня защиты детей в школах (в том числе, в пришкольных лагерях) Белгородской области на приграничных, приравненных к ним территориях, а также в муниципалитетах, которые находятся на удалении от госграницы, не проводились. Это в первую очередь связано с вопросом обеспечения безопасности детей и педагогов.

При этом на базе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и загородных лагерей, которые находятся в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском округах, Вейделевском, Ивнянском, Корочанском (кроме Мелиховского поселения), Красненском, Красногвардейском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском и Чернянском районах мероприятии прошли.

Это были торжественные линейки, посвящённые открытию летнего оздоровительного сезона (с церемонией поднятия флагов), весёлые старты, мастер-классы, квесты, праздники, концерты, шоу талантов, встречи с интересными людьми и многое другое. При этом в правительстве добавили, что все мероприятия прошли в разное время в формате малых групп (отрядов).

А в семи приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском округе и Мелиховском поселении Корочанского района все праздничные мероприятия состоялись в дистанционном формате без присутствия в школах и оздоровительных лагерях.

В правительстве также добавили, что ребята из Белгорода посетили фестиваль детства и юности, который состоялся на базе Старооскольского округа, а также приняли участие в онлайн конкурсе рисунков «Мир на планете — счастливы дети!».

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Школы#Эксклюзив#Педагоги#Массовые мероприятия#Мастер-классы#Белгород#Международный день защиты детей#Дистанционный формат
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