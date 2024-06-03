Никакого праздника! В семи приграничных районах области 1 июня прошло удалённо

По официальным данным, из-за оперативной обстановки массовые мероприятия в честь Международного дня защиты детей в школах (в том числе, в пришкольных лагерях) Белгородской области на приграничных, приравненных к ним территориях, а также в муниципалитетах, которые находятся на удалении от госграницы, не проводились. Это в первую очередь связано с вопросом обеспечения безопасности детей и педагогов.