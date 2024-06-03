Никакого праздника! В семи приграничных районах области 1 июня прошло удалённо

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
По официальным данным, из-за оперативной обстановки массовые мероприятия в честь Международного дня защиты детей в школах (в том числе, в пришкольных лагерях) Белгородской области на приграничных, приравненных к ним территориях, а также в муниципалитетах, которые находятся на удалении от госграницы, не проводились. Это в первую очередь связано с вопросом обеспечения безопасности детей и педагогов.
При этом на базе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и загородных лагерей, которые находятся в Алексеевском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском округах, Вейделевском, Ивнянском, Корочанском (кроме Мелиховского поселения), Красненском, Красногвардейском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском и Чернянском районах мероприятии прошли.
Это были торжественные линейки, посвящённые открытию летнего оздоровительного сезона (с церемонией поднятия флагов), весёлые старты, мастер-классы, квесты, праздники, концерты, шоу талантов, встречи с интересными людьми и многое другое. При этом в правительстве добавили, что все мероприятия прошли в разное время в формате малых групп (отрядов).
А в семи приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде, Яковлевском округе и Мелиховском поселении Корочанского района все праздничные мероприятия состоялись в дистанционном формате без присутствия в школах и оздоровительных лагерях.
В правительстве также добавили, что ребята из Белгорода посетили фестиваль детства и юности, который состоялся на базе Старооскольского округа, а также приняли участие в онлайн конкурсе рисунков «Мир на планете — счастливы дети!».