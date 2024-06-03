Белгородский подросток погиб при вырубке леса: его родители добились компенсации

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Индивидуальный предприниматель привлёк к вырубке леса нескольких молодых людей, в том числе 17-летнего жителя поселка Новосадовый. На шестой день работ на подростка упало сухое дерево. От полученных травм парень скончался.
Индивидуальный предприниматель, который его нанял, отрицал наличие трудовых отношений и не оформил акт о несчастном случае. Родители погибшего обратились в суд, чтобы получить единовременную страховую выплату и компенсацию морального вреда.
В итоге суд признал правоотношения между погибшим и индивидуальным предпринимателем трудовыми и обязал оформить акт о несчастном случае. С индивидуального предпринимателя в пользу каждого родителя взыскали компенсацию морального вреда на сумму одного миллиона рублей.