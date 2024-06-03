Белгородский подросток погиб при вырубке леса: его родители добились компенсации

В итоге суд признал правоотношения между погибшим и индивидуальным предпринимателем трудовыми и обязал оформить акт о несчастном случае. С индивидуального предпринимателя в пользу каждого родителя взыскали компенсацию морального вреда на сумму одного миллиона рублей.