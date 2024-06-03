bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Юный белгородец погиб при работах по вырубке леса на ИП

Белгородский подросток погиб при вырубке леса: его родители добились компенсации

3 июня 2024, 10:49
Фото: 1MI

Юный белгородец погиб при работах по вырубке леса на ИП

17-летний житель Новосадового погиб из-за падения сухого дерева. Прокуратура Белгорода взыскала с индивидуального предпринимателя, не оформившего трудовые отношения с погибшим, по миллиону рублей компенсации морального вреда каждому родителю.

Индивидуальный предприниматель привлёк к вырубке леса нескольких молодых людей, в том числе 17-летнего жителя поселка Новосадовый. На шестой день работ на подростка упало сухое дерево. От полученных травм парень скончался.

Индивидуальный предприниматель, который его нанял, отрицал наличие трудовых отношений и не оформил акт о несчастном случае. Родители погибшего обратились в суд, чтобы получить единовременную страховую выплату и компенсацию морального вреда.

В итоге суд признал правоотношения между погибшим и индивидуальным предпринимателем трудовыми и обязал оформить акт о несчастном случае. С индивидуального предпринимателя в пользу каждого родителя взыскали компенсацию морального вреда на сумму одного миллиона рублей.

С вопросами о выплатах в основном обращались бойцы СВО в белгородскую прокуратуру
Узнать подробнее
Читайте также:
Минуя лекции и экзамены: белгородец хотел за взятку без обучения получить диплом Одной из областей Черноземья грозит социальный взрыв?
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Гибель#Новости Белгорода#ИП#Компенсация#Деревья#Белгород
Подпишитесь
В Белгороде вновь прозвучали взрывы: ПВО отразила массированную атаку
Сегодня, 09:33
Дрон-камикадзе упал и взорвался в Белгородской области, есть разрушения
Сегодня, 10:32
140 сотрудников «Белгородэнерго» овладели навыками тактической медицины
Сегодня, 08:57
«Сделаем всё, чтобы СВО завершилась в этом году»: под Белгород перебросили «Ахмат»
Сегодня, 07:19
«Что нас теперь ждёт?» Белгородцев испугала смена формулировки о ракетной опасности
Сегодня, 07:52
«Агро-Белогорье» не до конца обеспечило безопасность сотрудников при перевозке
Сегодня, 07:46
"