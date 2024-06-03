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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Цветы

Белгородка раскаялась в том, что не устояла перед пионами на Богданке

3 июня 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Цветы

Полиция нашла белгородку, сорвавшую цветы с городской клумбы

Белгородская полиция установила личность женщины, которая срывала цветы с городской клумбы. Правонарушительнице назначен штраф в размере одной тысячи рублей, сообщает УМВД.

В Белгороде полицейские нашли женщину, которая срывала цветы с городской клумбы. Против горожанки составили административный материал за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).

В Сети ранее появилась запись, на которой было видно, как женщина срывает цветы с городской клумбы. Как оказалось, перед пионами не устояла 35-летняя белгородка. Она рассказала, что на проспекте Богдана Хмельницкого она увидела клумбу с красивыми цветами и не смогла пройти мимо.

В итоге горожанке назначили наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Это не первое подобное нарушение в городе. Напомним, что в апреле житель Белгорода, находясь в приподнятом настроении, сорвал тюльпаны, которые хотел подарить жене и дочери.

Видео: УМВД России по Белгородской области
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