Белгородка раскаялась в том, что не устояла перед пионами на Богданке

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В Белгороде полицейские нашли женщину, которая срывала цветы с городской клумбы. Против горожанки составили административный материал за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
В Сети ранее появилась запись, на которой было видно, как женщина срывает цветы с городской клумбы. Как оказалось, перед пионами не устояла 35-летняя белгородка. Она рассказала, что на проспекте Богдана Хмельницкого она увидела клумбу с красивыми цветами и не смогла пройти мимо.
В итоге горожанке назначили наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
Это не первое подобное нарушение в городе. Напомним, что в апреле житель Белгорода, находясь в приподнятом настроении, сорвал тюльпаны, которые хотел подарить жене и дочери.