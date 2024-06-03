Белгородка раскаялась в том, что не устояла перед пионами на Богданке

В Сети ранее появилась запись, на которой было видно, как женщина срывает цветы с городской клумбы. Как оказалось, перед пионами не устояла 35-летняя белгородка. Она рассказала, что на проспекте Богдана Хмельницкого она увидела клумбу с красивыми цветами и не смогла пройти мимо.