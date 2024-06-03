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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

На трассе «Олимпия» в Белгороде могут быть проблемы с оборудованием для снега

А снег? Поставщики могут не доставить оборудование для трассы «Олимпия» в Белгороде

3 июня 2024, 08:38
Фото: 1MI

На трассе «Олимпия» в Белгороде могут быть проблемы с оборудованием для снега

В ходе совещания представители регионального правительства обсудили готовность трассы «Олимпия» в Белгороде к новому лыжному сезону. Министр спорта области Наталья Жигалова высказала опасение, что оборудование, которое вырабатывает снег, могут не доставить.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, к лыжному сезону трасса на «Олимпии» протяжённостью 1,7 км с оснежением должна быть готова.

По данным регионального министра строительства Оксаны Козлитиной, первый контракт на существующую трассу заключили. Они находится в работе. Заказные позиции по оборудованию заказали.

На сегодняшний день по трассе в 1,7 км проходят подготовительные работы, производится срезка грунта, на согласовании находится проектная документация.

«Есть момент по согласованию по вырубке деревьев, которые находятся в зоне охраняемых природных территорий. Есть дорожная карта. Занимаемся. В июле планируем выйти полноценно на работы».
Оксана Козлитина

При этом министр спорта области Наталья Жигалова высказала опасение, что оборудование, которое вырабатывает снег, могут не доставить.

«Поставщики говорят, что его нет в наличии и поставки не будет. Производитель не российский».
Наталья Жигалова

Глава региона поручил решить проблему. Объезд территории запланировали на конец июля.

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