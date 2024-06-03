А снег? Поставщики могут не доставить оборудование для трассы «Олимпия» в Белгороде

На трассе «Олимпия» в Белгороде могут быть проблемы с оборудованием для снега

В ходе совещания представители регионального правительства обсудили готовность трассы «Олимпия» в Белгороде к новому лыжному сезону. Министр спорта области Наталья Жигалова высказала опасение, что оборудование, которое вырабатывает снег, могут не доставить.