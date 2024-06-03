А снег? Поставщики могут не доставить оборудование для трассы «Олимпия» в Белгороде

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, к лыжному сезону трасса на «Олимпии» протяжённостью 1,7 км с оснежением должна быть готова.
По данным регионального министра строительства Оксаны Козлитиной, первый контракт на существующую трассу заключили. Они находится в работе. Заказные позиции по оборудованию заказали.
На сегодняшний день по трассе в 1,7 км проходят подготовительные работы, производится срезка грунта, на согласовании находится проектная документация.
«Есть момент по согласованию по вырубке деревьев, которые находятся в зоне охраняемых природных территорий. Есть дорожная карта. Занимаемся. В июле планируем выйти полноценно на работы».
Оксана Козлитина
При этом министр спорта области Наталья Жигалова высказала опасение, что оборудование, которое вырабатывает снег, могут не доставить.
«Поставщики говорят, что его нет в наличии и поставки не будет. Производитель не российский».
Наталья Жигалова
Глава региона поручил решить проблему. Объезд территории запланировали на конец июля.