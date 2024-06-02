ВСУ в третий раз за день попытались обстрелять Белгород

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В 11:15 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе снова объявили ракетную опасность. Жителей попросили спуститься в подвалы и другие подземные помещения. Заработала система оповещения. Чуть позже в небе раздалось несколько взрывов и появились следы от уничтожения воздушных целей.
О последствиях на земле на момент публикации сообщений не поступало. Это уже третий обстрел города и районов с утра воскресенья. В Белгороде и районе пострадавших при предыдущих не было. Шебекино стало целью для системы РСЗО ВСУ. Шесть человек получили ранения.