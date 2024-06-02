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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

работа ПВО над Белгородом

ВСУ в третий раз за день попытались обстрелять Белгород

2 июня 2024, 08:34
Фото: bel.ru
работа ПВО над Белгородом
Система противовоздушной обороны отразила очередную атаку на город и район со стороны Украины. В небе сбито несколько целей.

В 11:15 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе снова объявили ракетную опасность. Жителей попросили спуститься в подвалы и другие подземные помещения. Заработала система оповещения. Чуть позже в небе раздалось несколько взрывов и появились следы от уничтожения воздушных целей.

О последствиях на земле на момент публикации сообщений не поступало. Это уже третий обстрел города и районов с утра воскресенья. В Белгороде и районе пострадавших при предыдущих не было. Шебекино стало целью для системы РСЗО ВСУ. Шесть человек получили ранения.

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#Евгений Грицков#Город#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Атака ВСУ#Обстрелы#Ракетная опасность
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