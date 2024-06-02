ВСУ обстреляли автозаправку под Белгородом. Есть последствия

Так, два дрона-камикадзе атаковали село Головчино, из-за чего оказалась повреждена входная группа заправки, посекло автозаправочную колонку и одно авто. Третий БПЛА упал и сдетонировал возле частного дома: в нём выбило окна, посекло забор. Также загорелась сухая трава.