ВСУ обстреляли автозаправку под Белгородом. Есть последствия

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Сегодня, 2 июня, ВСУ обстреляли Грайворонский округ. Разрушения зафиксировали в двух населённых пунктах, из мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Так, два дрона-камикадзе атаковали село Головчино, из-за чего оказалась повреждена входная группа заправки, посекло автозаправочную колонку и одно авто. Третий БПЛА упал и сдетонировал возле частного дома: в нём выбило окна, посекло забор. Также загорелась сухая трава.
В селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованную возле МКД машину, в результате чего пробило крышу транспорта.
Этим же вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Повреждены несколько хозяйственных построек и один автомобиль.