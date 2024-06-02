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Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Автозаправку в Белгородской области обстреляли украинские дроны

ВСУ обстреляли автозаправку под Белгородом. Есть последствия

2 июня 2024, 17:12
Фото: Изображение Midjourney

Автозаправку в Белгородской области обстреляли украинские дроны

Сразу два населённых пункта Грайворонского округа оказались под огнём ВСУ. Есть повреждения, сообщил глава региона в своих соцсетях.
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Обстрел

Сегодня, 2 июня, ВСУ обстреляли Грайворонский округ. Разрушения зафиксировали в двух населённых пунктах, из мирных жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Так, два дрона-камикадзе атаковали село Головчино, из-за чего оказалась повреждена входная группа заправки, посекло автозаправочную колонку и одно авто. Третий БПЛА упал и сдетонировал возле частного дома: в нём выбило окна, посекло забор. Также загорелась сухая трава.

В селе Безымено беспилотник сбросил взрывное устройство на припаркованную возле МКД машину, в результате чего пробило крышу транспорта.

Этим же вечером над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Повреждены несколько хозяйственных построек и один автомобиль.

Последствия атаки на Грайворонский округПоследствия атаки на Грайворонский округ
Последствия атаки на Грайворонский округПоследствия атаки на Грайворонский округ
Последствия атаки на Грайворонский округ
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#БПЛА
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