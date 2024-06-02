bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:35

Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Белгороде ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

Дожди, грозы и восьмибалльный ветер обещают белгородцам в понедельник

2 июня 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде ожидаются дожди с грозами и сильный ветер

В понедельник, 3 июня, синоптики обещают непогожий день в Белгородской области.
Сюжет
Погода

По данным Гидрометцентра неделя в регионе начнётся с кратковременных дождей и гроз. Во время последних порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что соответствует восьми баллам или «крепкому ветру» по шкале Бофорта.

При этом будет по-летнему тепло. Ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днём — до 30 градусов выше нуля.

В областном центре осадки ожидаются ночью и ранним утром. Днём воздух прогреется до 27 градусов Цельсия. В Старом Осколе будет на градус прохладнее, но и осадков выпадет значительно меньше — 0,3 мм после шести часов утра. Такая же погода будет и в Новом Осколе. А в Валуйках — до 29 градусов тепла.

Ждали лета? Вы его дождались: только не пожалейте об этом
Узнать подробнее
#Евгений Грицков#Старый Оскол#Новый Оскол#Погода#Дожди#Валуйки#Грозы#Новости Белгорода#Гидрометцентр#Ветер#Белгород#Шкала Бофорта
Подпишитесь
Замглавы Корочанского района Белгородской области погиб после взрыва боеприпаса
Сегодня, 06:43
Люди в автобусах ранены при обстреле Шебекино
Сегодня, 06:55
Не только ПВО: в небе над Белгородом заметили необычное явление
Сегодня, 09:20
Дрон ВСУ взорвался над магазином «Магнит» в 50 километрах от границы
Сегодня, 03:15
В «М.Видео» прокомментировали публикацию Бел.Ру о суде с белгородским «Сити Моллом»
Сегодня, 12:44
Гладков рассказал о состоянии раненных при обстреле Шебекино
Сегодня, 08:14
"