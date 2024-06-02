Дожди, грозы и восьмибалльный ветер обещают белгородцам в понедельник

В областном центре осадки ожидаются ночью и ранним утром. Днём воздух прогреется до 27 градусов Цельсия. В Старом Осколе будет на градус прохладнее, но и осадков выпадет значительно меньше — 0,3 мм после шести часов утра. Такая же погода будет и в Новом Осколе. А в Валуйках — до 29 градусов тепла.