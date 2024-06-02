Дожди, грозы и восьмибалльный ветер обещают белгородцам в понедельник

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
По данным Гидрометцентра неделя в регионе начнётся с кратковременных дождей и гроз. Во время последних порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что соответствует восьми баллам или «крепкому ветру» по шкале Бофорта.
При этом будет по-летнему тепло. Ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днём — до 30 градусов выше нуля.
В областном центре осадки ожидаются ночью и ранним утром. Днём воздух прогреется до 27 градусов Цельсия. В Старом Осколе будет на градус прохладнее, но и осадков выпадет значительно меньше — 0,3 мм после шести часов утра. Такая же погода будет и в Новом Осколе. А в Валуйках — до 29 градусов тепла.