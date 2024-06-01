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Военкоры предполагают удары HIMARS по Белгороду, а Гладков шутит про уток: итоги дня

Военкоры предполагают удары HIMARS по Белгороду, а Гладков шутит про уток: итоги дня

1 июня 2024, 16:00
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 1 июня, Белгород пережил несколько мощных ракетных атак. Обошлось без жертв и ранений: военкоры уверены, что били из HIMARS. В это же время Вячеслав Гладков вносит частицу позитива и шутит про потолстевших плюшевых уток.

Ракетные атаки успешно отбиты

Силы ПВО отразили две мощные атаки по Белгороду и Белгородскому району. Жители города услышали в небе порядка 40 взрывов. Сирену ракетной опасности также запустили два раза подряд: в 16:40 и в 16:48.

Никто не пострадал. Прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний также не зафиксировали.

Перед этим по региону ударили «Точками-У». Пострадавших и разрушений также не было.

Гладков рассказал о последствиях двух мощных обстрелов Белгорода и района
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ВСУ стали бить из HIMARS?

Военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале сообщил, что ВСУ использовали американские РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области.

Telegram-канал «Старше Эдды» дублирует информацию: по данным военкора, ВСУ выпустили по региону из американской системы два пакета по шесть снарядов каждый.

В сводке Минобороны от 1 июня сказано, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Где именно, в ведомстве не уточнили.

Важно учесть, что 21 февраля 2023 года Минобороны уже отчитывалось о сбитии снарядов HIMARS на белгородском направлении.

Военкоры: ВСУ использовали HIMARS для ударов по Белгородской области
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Гладков пошутил про толстых уток

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с прогуливающимся по Белгороду молодому человеку с огромной плюшевой уткой на плече. И дописал шутку:

«В области уже два года запрещена охота. Вижу, что, например, утки воспользовались этим и слегка подросли…»

Посмотреть видео можно в отдельной нашей публикации.

«Утки воспользовались этим и подросли». Гладков внезапно пошутил в своих соцсетях
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