Военкоры предполагают удары HIMARS по Белгороду, а Гладков шутит про уток: итоги дня

Posted Сегодня, 16:00
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Силы ПВО отразили две мощные атаки по Белгороду и Белгородскому району. Жители города услышали в небе порядка 40 взрывов. Сирену ракетной опасности также запустили два раза подряд: в 16:40 и в 16:48.
Никто не пострадал. Прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний также не зафиксировали.
Перед этим по региону ударили «Точками-У». Пострадавших и разрушений также не было.
Военкор Евгений Поддубный в своём Telegram-канале сообщил, что ВСУ использовали американские РСЗО HIMARS для нанесения ударов по Белгородской области.
Telegram-канал «Старше Эдды» дублирует информацию: по данным военкора, ВСУ выпустили по региону из американской системы два пакета по шесть снарядов каждый.
В сводке Минобороны от 1 июня сказано, что за прошедшие сутки силы ПВО сбили 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Где именно, в ведомстве не уточнили.
Важно учесть, что 21 февраля 2023 года Минобороны уже отчитывалось о сбитии снарядов HIMARS на белгородском направлении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с прогуливающимся по Белгороду молодому человеку с огромной плюшевой уткой на плече. И дописал шутку:
«В области уже два года запрещена охота. Вижу, что, например, утки воспользовались этим и слегка подросли…»
Посмотреть видео можно в отдельной нашей публикации.