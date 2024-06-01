Военкоры предполагают удары HIMARS по Белгороду, а Гладков шутит про уток: итоги дня

Сегодня, 1 июня, Белгород пережил несколько мощных ракетных атак. Обошлось без жертв и ранений: военкоры уверены, что били из HIMARS. В это же время Вячеслав Гладков вносит частицу позитива и шутит про потолстевших плюшевых уток.