«Утки воспользовались этим и подросли». Гладков внезапно пошутил в своих соцсетях

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
«В области уже два года запрещена охота. Вижу, что, например, утки воспользовались этим и слегка подросли…» — подписал видео ниже губернатор Вячеслав Гладков.
В последнее время губернатор приграничного региона шутит в своих соцсетях нечасто. Примечательно, но особая любовь к плюшевым игрушкам прослеживается у Гладкова давно: в августе 2022 года глава региона похожим образом шутил про плюшевых котов в своих соцсетях. Вторая знаменитая шутка губернатора — про отрубание головы чиновнице.