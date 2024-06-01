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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Губернатор Гладков пошутил про подросших из-за запрета охоты «уток»

«Утки воспользовались этим и подросли». Гладков внезапно пошутил в своих соцсетях

1 июня 2024, 14:42
Фото: Изображение Kandinsky

Губернатор Гладков пошутил про подросших из-за запрета охоты «уток»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал видео с прогуливающимся по Белгороду молодому человеку с огромной плюшевой уткой на плече. Глава региона пошутил, что последняя «подросла» из-за запрета на охоту.
Сюжет
Соцсети

«В области уже два года запрещена охота. Вижу, что, например, утки воспользовались этим и слегка подросли…» — подписал видео ниже губернатор Вячеслав Гладков.

В последнее время губернатор приграничного региона шутит в своих соцсетях нечасто. Примечательно, но особая любовь к плюшевым игрушкам прослеживается у Гладкова давно: в августе 2022 года глава региона похожим образом шутил про плюшевых котов в своих соцсетях. Вторая знаменитая шутка губернатора — про отрубание головы чиновнице.

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#Артем Черненко#Видео#Белгородская область#Соцсети#Охота#Прогулка#Утки#Белгород#Вячеслав Гладков#Шутки#Голова#Коты
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