«Утки воспользовались этим и подросли». Гладков внезапно пошутил в своих соцсетях

В последнее время губернатор приграничного региона шутит в своих соцсетях нечасто. Примечательно, но особая любовь к плюшевым игрушкам прослеживается у Гладкова давно: в августе 2022 года глава региона похожим образом шутил про плюшевых котов в своих соцсетях. Вторая знаменитая шутка губернатора — про отрубание головы чиновнице.