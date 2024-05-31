Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В конце мая 2024 года сразу в нескольких компаниях Владимира Зотова сменился владелец. Юридические лица под брендом Riviera перешли в управление Дмитрию Макарову. Ранее он владел 15% долей в УК всех ООО, сейчас — всеми 100%.
Под бренд Riviera Family попадают курортный комплекс «Ривьера», медицинский центр, конгресс-холл, кафе Atelier, ресторан IVA и сеть точек питания «Калейдоскоп вкуса».
Как пояснил Бел.Ру знакомый с ситуацией источник, этот шаг был запланирован для развития и формирования «зонтичного бренда» Riviera Family.
Напомним, что ООО «Калейдоскоп вкуса» обслуживает и точки общественного питания в парке аттракционов «Калейдоскоп» в Белгороде.
Отметим, что медицинский центр «Ривьера» по итогам 2023 года понёс убытки в 4,3 млн рублей. Ресторан «Ривьера» принёс прибыль в 3,2 млн рублей. В отчётность по работающему меньше года ресторану Iva внесли убытки на 71,3 млн рублей, а само ООО «Ривьера» принесло владельцам 7,8 млн рублей за прошлый год. Сеть точек питания «Калейдоскоп вкуса» работает тоже меньше года. Убытки организации за прошлый год составили 38 млн рублей.