Зотов больше не владелец: у «Ривьеры», «Калейдоскопа вкуса» и Iva новый собственник

Отметим, что медицинский центр «Ривьера» по итогам 2023 года понёс убытки в 4,3 млн рублей. Ресторан «Ривьера» принёс прибыль в 3,2 млн рублей. В отчётность по работающему меньше года ресторану Iva внесли убытки на 71,3 млн рублей, а само ООО «Ривьера» принесло владельцам 7,8 млн рублей за прошлый год. Сеть точек питания «Калейдоскоп вкуса» работает тоже меньше года. Убытки организации за прошлый год составили 38 млн рублей.