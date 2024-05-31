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Вячеслав Гладков опроверг фейк про опустевшую Белгородскую область

Вячеслав Гладков опроверг фейк про опустевшую Белгородскую область

31 мая 2024, 08:24
Фото: 1MI
Глава региона подчеркнул, что все жители региона на месте. Область продолжает развиваться.

Губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию об опустевшей Белгородской области. Глава региона подчеркнул, что в регионе продолжают жить люди и рождаются дети. К примеру, только за май в области появились на свет 567 малышей.

Какая бы ситуация ни была, много разговоров о том, остались ли жители Белгородской области. Могу всех заверить, что все жители Белгородской области на месте. Регион развивается — и так будет всегда!
Вячеслав Гладков

К слову о фейках, недавно связанные с Украиной Telegram-каналы опубликовали видео, на котором представитель госдепа США Мэтью Миллер заявляет, что в Белгороде не осталось мирных жителей. Запись оказалась фейком, сделанной нейросетью.

Госдеп США считает, что в Белгороде не осталось мирных жителей?
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Жители#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Фейки
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