Вячеслав Гладков опроверг фейк про опустевшую Белгородскую область

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Губернатор Вячеслав Гладков опроверг информацию об опустевшей Белгородской области. Глава региона подчеркнул, что в регионе продолжают жить люди и рождаются дети. К примеру, только за май в области появились на свет 567 малышей.
Какая бы ситуация ни была, много разговоров о том, остались ли жители Белгородской области. Могу всех заверить, что все жители Белгородской области на месте. Регион развивается — и так будет всегда!
Вячеслав Гладков
К слову о фейках, недавно связанные с Украиной Telegram-каналы опубликовали видео, на котором представитель госдепа США Мэтью Миллер заявляет, что в Белгороде не осталось мирных жителей. Запись оказалась фейком, сделанной нейросетью.