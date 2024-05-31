ВСУ взорвали молоковоз в белгородском приграничье

Утром 31 мая дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины, атаковал молоковоз в посёлке Красное в Шебекинском округе. Машину в этот момент должны были загружать на сельхозпредприятии. Беспилотник влетел в кабину. Произошёл взрыв.