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ВСУ взорвали молоковоз в белгородском приграничье

ВСУ взорвали молоковоз в белгородском приграничье

31 мая 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney
31 мая украинский дрон-камикадзе атаковал транспорт в Шебекинском городском округе. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

Утром 31 мая дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины, атаковал молоковоз в посёлке Красное в Шебекинском округе. Машину в этот момент должны были загружать на сельхозпредприятии. Беспилотник влетел в кабину. Произошёл взрыв.

Пострадавших не было, но кабина молоковоза получила сильные повреждения.

ВСУ в ежедневном режиме атакуют транспорт в белгородском приграничье. 30 мая в результате взрывов один человек погиб, больше десяти получили ранения.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Красное#ВСУ#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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