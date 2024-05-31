ВСУ взорвали молоковоз в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Утром 31 мая дрон-камикадзе, запущенный со стороны Украины, атаковал молоковоз в посёлке Красное в Шебекинском округе. Машину в этот момент должны были загружать на сельхозпредприятии. Беспилотник влетел в кабину. Произошёл взрыв.
Пострадавших не было, но кабина молоковоза получила сильные повреждения.
ВСУ в ежедневном режиме атакуют транспорт в белгородском приграничье. 30 мая в результате взрывов один человек погиб, больше десяти получили ранения.