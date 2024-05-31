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Доставка заказов

В Белгороде на ПВЗ СДЭКа после сбоя системы начали выдавать посылки, однако есть «но»

31 мая 2024, 13:30
Фото: Социальные сети СДЭКа
Доставка заказов

Белгородские пункты выдачи СДЭК начали выдавать посылки клиентам в ручном режиме

СДЭК восстанавливает работу после сбоя. На пунктах начали выдачу посылок по старинке — по паспорту и номеру телефона, база данных временно недоступна, но обещают исправить уже к вечеру. То же самое говорили и 28 мая. Журналистка Бел.Ру узнала, актуальна ли новость для белгородцев, ожидающих посылки.

Ещё 26 мая белгородцы, как и все жители России, сообщили о трудностях с получением своих посылок в компании СДЭК. Официальное заявление от компании объяснило происходящее сбоем в работе компьютерной системы. Оказались недоступны также веб-сайт СДЭК и приложение для смартфонов. Сотрудник одного из пунктов выдачи компании в Белгороде рассказал журналистке Бел.Ру, что такая проблема распространяется на всю Белгородскую область.

Начальство СДЭКа предполагало, что всё вернется к нормальному режиму работы к 28 мая, однако возникли сложности. По сообщениям некоторых СМИ, возможно, международная организация хакеров Head Mare зашифровала сайт. Участники группы подтвердили эту информацию в своих аккаунтах и отправили компании, которая занимается кибербезопасностью фирмы, своё приветствие.

Сейчас новостные каналы сообщают, что СДЭК «ожил», а клиентам сервиса наконец-то начали выдавать посылки. Однако система плохо функционирует, поэтому люди получают всё «по старинке» — по паспорту и номеру телефона. База данных, как пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу СДЭКа, пока что недоступна, но к вечеру обещают починить.

Комментарий СДЭКа о восстановлении работы системКомментарий СДЭКа о восстановлении работы систем
Комментарий СДЭКа о восстановлении работы систем
Фото: Официальный Telegram-канал СДЭК

Журналистка Бел.Ру снова обратилась к сотрудникам белгородских ПВЗ СДЭКа. В пункте на 5 Августа работник ответил, что всё так и есть. Посылки начали выдавать сегодня утром вручную, т. е. по паспорту и номеру телефона. На Гостёнской ответили также:

«Да, всё верно. Потихоньку восстанавливается работа. Пока что всё в ручном режиме. Мы видим данные заказов и можем посмотреть, на каком пункте он. Насколько я знаю, это актуально для всего Белгорода».
Всё «упало»: сотрудник СДЭКа рассказал Бел.Ру о ситуации в Белгородской области
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Посылки#ПВЗ
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