В Белгороде на ПВЗ СДЭКа после сбоя системы начали выдавать посылки, однако есть «но»

Ещё 26 мая белгородцы, как и все жители России, сообщили о трудностях с получением своих посылок в компании СДЭК. Официальное заявление от компании объяснило происходящее сбоем в работе компьютерной системы. Оказались недоступны также веб-сайт СДЭК и приложение для смартфонов. Сотрудник одного из пунктов выдачи компании в Белгороде рассказал журналистке Бел.Ру, что такая проблема распространяется на всю Белгородскую область.