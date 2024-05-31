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Пострадавший участок

Упал во двор белгородцев: что известно о взорвавшемся украинском беспилотнике?

31 мая 2024, 13:34
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавший участок

Украинский беспилотник взорвался во дворе белгородцев

Вместе с Белгородом атаке ВСУ подвергся и посёлок Дубовое Белгородского района. Пострадавших нет, но есть разрушения. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ попал посёлок Дубовое Белгородского района: украинский беспилотник самолётного типа упал и сдетонировал в частном секторе. Осколками посекло заборы и тротуар на территории одного частного дома.

На месте работают оперативные службы. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Кроме того, днём пострадал и Белгород. В один многоквартирный дом по улице Губкина врезался беспилотник. Пострадали пять квартир: в них выбило окна, повреждён один балкон. Также посекло кровлю летнего павильоне. Пострадавших нет.

Пострадавший участокПострадавший участок
Пострадавший участокПострадавший участок
Пострадавший участок
Фото: страница Вячеслава Гладкова
В многоэтажку Белгорода врезался беспилотник. Что известно на данный момент?
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#Александра Склярова#Белгородская область#Белгородский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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