Упал во двор белгородцев: что известно о взорвавшемся украинском беспилотнике?

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Под обстрел ВСУ попал посёлок Дубовое Белгородского района: украинский беспилотник самолётного типа упал и сдетонировал в частном секторе. Осколками посекло заборы и тротуар на территории одного частного дома.
На месте работают оперативные службы. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Кроме того, днём пострадал и Белгород. В один многоквартирный дом по улице Губкина врезался беспилотник. Пострадали пять квартир: в них выбило окна, повреждён один балкон. Также посекло кровлю летнего павильоне. Пострадавших нет.