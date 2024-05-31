Ученые: Геймеры все меньше заинтересованы в стратегическом мышлении

Как информирует newkhakasiya.online, специалисты компании Quantic Foundry, занимающейся изучением мотивации игроков с точки зрения науки, провели соответствующее исследование. Его результаты указывают на то, что геймеры тупеют. Эти изменения происходят не из-за ухудшения игр, а из-за того, что современные игроки предпочитают более простые игры, где нужно меньше думать, но в которых больше экшена.