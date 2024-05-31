Ученые: Геймеры все меньше заинтересованы в стратегическом мышлении

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Результаты проведенного исследования показывают, что современные геймеры теряют интерес к стратегическому мышлению и планированию.
Как информирует newkhakasiya.online, специалисты компании Quantic Foundry, занимающейся изучением мотивации игроков с точки зрения науки, провели соответствующее исследование. Его результаты указывают на то, что геймеры тупеют. Эти изменения происходят не из-за ухудшения игр, а из-за того, что современные игроки предпочитают более простые игры, где нужно меньше думать, но в которых больше экшена.
Ученые компании собирали данные об изменении мотивации геймеров на протяжении девяти лет. В исследовании использовались ответы более чем 1,5 миллиона игроков из разных стран мира. Статистическая модель включала двенадцать мотиваций, из которых стратегия, то есть привлекательность детального анализа принимаемых решений и планирования в долгосрочной перспективе, испытала самые серьезные изменения.
Если за основу сравнения взять начальную норму, то средний показатель стратегии, по данным прошлого месяца, составил 33 процента. То есть 67 процентов современных геймеров придают меньшее значение стратегии в играх, чем геймеры летом 2015 года.
Исследователи отметили, что подобная картина наблюдается у игроков по всему миру, вне зависимости от их возраста и пола. По их мнению, это связано с изменениями в привычках потребления медиаконтента.