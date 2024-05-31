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Орловская компания требует с «Комбината КМАРуда» 7 млн рублей

Орловская компания требует с «Комбината КМАРуда» 7 млн рублей

31 мая 2024, 15:38
Фото: Изображение Midjourney
Торговый дом «Эксперт-Кабель» подал исковое заявление на АО «Комбинат КМАруда» с суммой требований более 7 млн рублей. Что известно по делу сейчас — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Суд

В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление на АО «Комбинат КМАруда». Сумма требований — более 7 млн рублей.

Согласно данным в картотеке судебных дел арбитражного суда, иск поступил от орловского торгового дома «Эксперт-Кабель». ТД связан с одноимённым кабельным заводом.

Подробностей в картотеке судебных дел нет, только сумма исковых требований — 7 млн 78 тысяч рублей. Первое заседание назначено на начало июля.

За 2024 год «Комбинат КМАруда» выступал как ответчик в судах восемь раз. Сумма исковых требований составляет 35,5 млн рублей. Как истец — в восьми делах на 4,9 млн рублей.

Всего производитель участвовал в 88 делах как ответчик. Сумма, которую взыскивали или пытались взыскать, согласно данным аналитической системы «СПАРК», составила 433 млн рублей.

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