Орловская компания требует с «Комбината КМАРуда» 7 млн рублей

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление на АО «Комбинат КМАруда». Сумма требований — более 7 млн рублей.
Согласно данным в картотеке судебных дел арбитражного суда, иск поступил от орловского торгового дома «Эксперт-Кабель». ТД связан с одноимённым кабельным заводом.
Подробностей в картотеке судебных дел нет, только сумма исковых требований — 7 млн 78 тысяч рублей. Первое заседание назначено на начало июля.
За 2024 год «Комбинат КМАруда» выступал как ответчик в судах восемь раз. Сумма исковых требований составляет 35,5 млн рублей. Как истец — в восьми делах на 4,9 млн рублей.
Всего производитель участвовал в 88 делах как ответчик. Сумма, которую взыскивали или пытались взыскать, согласно данным аналитической системы «СПАРК», составила 433 млн рублей.