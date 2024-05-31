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Published Сегодня, 09:45

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В Брянской области в некоторых домах отключают газ

Одной из областей Черноземья грозит социальный взрыв?

31 мая 2024, 09:45
Фото: Изображение Midjourney

В Брянской области в некоторых домах отключают газ

В Брянской области прекратили поставки газа в многоквартирные дома без договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Об этом сообщают «‎Брянские известия».

В Брянской области вышла непростая ситуация. Там газовики прекратили поставки газа в первые многоквартирные дома, где нет договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Это поставило регион на грань социального взрыва, а такие последствия сложно просчитать.

В Брянской области газоснабжение уже приостановили в двух многоквартирных домах, а ещё пять домов находятся под угрозой отключения. Газовая компания объясняет свои действия отсутствием договоров на техническое обслуживание газопроводов, однако массовые отключения грозят не только техническими катастрофами, но и серьезным социальным взрывом в регионе.

Брянские СМИ предполагают, что в ситуацию вмешается прокуратура, потому что жители региона стабильно платят за газ и не в силах отвечать за чужие ошибки.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Газ#Катастрофа#Обслуживание#Брянская область#Белгород
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