Одной из областей Черноземья грозит социальный взрыв?

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В Брянской области вышла непростая ситуация. Там газовики прекратили поставки газа в первые многоквартирные дома, где нет договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Это поставило регион на грань социального взрыва, а такие последствия сложно просчитать.
В Брянской области газоснабжение уже приостановили в двух многоквартирных домах, а ещё пять домов находятся под угрозой отключения. Газовая компания объясняет свои действия отсутствием договоров на техническое обслуживание газопроводов, однако массовые отключения грозят не только техническими катастрофами, но и серьезным социальным взрывом в регионе.
Брянские СМИ предполагают, что в ситуацию вмешается прокуратура, потому что жители региона стабильно платят за газ и не в силах отвечать за чужие ошибки.