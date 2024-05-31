Одной из областей Черноземья грозит социальный взрыв?

В Брянской области газоснабжение уже приостановили в двух многоквартирных домах, а ещё пять домов находятся под угрозой отключения. Газовая компания объясняет свои действия отсутствием договоров на техническое обслуживание газопроводов, однако массовые отключения грозят не только техническими катастрофами, но и серьезным социальным взрывом в регионе.