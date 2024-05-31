Неудачный поджог машины довёл мужчину до попытки убийства её владельца

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
По версии следствия, вечером 17 января 2024 года подозреваемый, находясь во дворе одного из жилых районов Старого Оскола, из-за возмущения по поводу исполнительного производства в отношении его бывшей супруги, решил отомстить судебному приставу. Он облил автомобиль жидкостью, которая может гореть, и попытался поджечь спичками. Однако спички не сработали, они просто потухли.
В этот момент владелец автомобиля вышел из дома и увидел происходящее. Он спросил подозреваемого, видел ли он поджигателя. Боясь быть задержанным, подозреваемый нанес несколько ударов по телу и конечностям владельца автомобиля острым предметом, который у него был при себе. После этого он скрылся.
Владелец автомобиля был доставлен в больницу, где ему оказали помощь, благодаря которой он выжил. Суд решил заключить подозреваемого под стражу во время следствия.
Доказательства, собранные следственными органами, были признаны достаточными для передачи дела в суд для рассмотрения по существу.