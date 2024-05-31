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Published Сегодня, 15:18

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Updated Сегодня, 15:20

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Неудачный поджог машины довёл мужчину до попытки убийства её владельца

31 мая 2024, 15:18
Фото: Изображение Midjourney

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В Старом Осколе мужчина из мести судебному приставу поджёг машину его бывшей жены, но когда огонь не разгорелся, он напал на владельца автомобиля, чтобы скрыть преступление. Об этом сообщает Следственный отдел по Старому Осколу.

По версии следствия, вечером 17 января 2024 года подозреваемый, находясь во дворе одного из жилых районов Старого Оскола, из-за возмущения по поводу исполнительного производства в отношении его бывшей супруги, решил отомстить судебному приставу. Он облил автомобиль жидкостью, которая может гореть, и попытался поджечь спичками. Однако спички не сработали, они просто потухли.

В этот момент владелец автомобиля вышел из дома и увидел происходящее. Он спросил подозреваемого, видел ли он поджигателя. Боясь быть задержанным, подозреваемый нанес несколько ударов по телу и конечностям владельца автомобиля острым предметом, который у него был при себе. После этого он скрылся.

Владелец автомобиля был доставлен в больницу, где ему оказали помощь, благодаря которой он выжил. Суд решил заключить подозреваемого под стражу во время следствия.

Доказательства, собранные следственными органами, были признаны достаточными для передачи дела в суд для рассмотрения по существу.

#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Машина#Поджог#Преступление#Новости Белгорода#Месть#Белгород
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