Неудачный поджог машины довёл мужчину до попытки убийства её владельца

В этот момент владелец автомобиля вышел из дома и увидел происходящее. Он спросил подозреваемого, видел ли он поджигателя. Боясь быть задержанным, подозреваемый нанес несколько ударов по телу и конечностям владельца автомобиля острым предметом, который у него был при себе. После этого он скрылся.