«Кольца в носу влияют ещё пагубнее». Багамаев — о запрете никаба для белгородцев

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев выступил на днях за законодательный запрет ношения в России никабов: элемента одежды, полностью закрывающего лицо женщины, кроме глаз.
К инициативе отнеслись по-разному: если муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал такие призывы «актом нарушения норм светского права и Конституции», то его волгоградский «коллега» Бата Кифах Мохамад выступил против никаба, назвав его «пришлой традицией».
Бел.Ру обратилось за комментарием к председателю белгородской фракции «Ассамблея народов России» Набигулле Багамаеву. Член совета губернатора по межнациональным отношениям считает, что в регионе необходимости запрещать никаб нет.
«У нас вполне нормально к этому относятся. У нас много приезжих студентов с Ближнего Востока, с арабских стран. Они традиционно носят свою национальную одежду: никаб, хиджаб, паранджу. Но, несмотря на это, у нас межнациональные конфессии, и у нас всё гармонично. Спокойно живём, не имеем друг к другу никаких претензий, явной неприязни. На территории области у нас, слава Богу, с этим всё хорошо», — считает Набигулла Багамаев.
Тем не менее, ряд нюансов учитывать всё же стоит.
«Если взять со стороны закона, то со стороны исламских экспертов хочу сказать следующее: мы не можем запретить тот или иной элемент национальной одежды. Но я согласен, что хиджаб, паранджа — не наша национальная одежда, потому что если взять этнический состав в Белгородской области, то у нас проживают порядка 20% кавказцев, выходцев с Ближнего Востока. Если взять Кавказ, то там все носили платки, как на Руси. Если мы посмотрим старые фотографии наших бабушек-дедушек, то они все с покрытой головой. Всегда красиво!» — рассказал Багамаев.
Таким образом, не стоит передёргивать и чётко понимать, что разрешено, а что нельзя, уверен член совета губернатора по межнациональным отношениям.
Багамаев также добавил, что возможный запрет никаба может привести к ухудшению ситуации.
«В нынешних непростых условиях мы должны чётко понимать, когда, кому и что мы собираемся запрещать. Но, опять же, я думаю, что запрещать ничего не стоит. Просто стоит обращать внимание на воспитание слоёв населения. Особенно молодёжи. Запрет же не является выходом из ситуации. Он ещё больше „разжигает“: тут же появляются ярые ортодоксальные мусульмане, евреи, православные… Везде есть свои причины, и нужно чётко всё понимать», — уверен председатель белгородской фракции «Ассамблея Народов России».
Как заверил Багамаев, муфтият Белгородской области подобную позицию полностью разделяет.
«Учитывая мой опыт: нужно просто заниматься воспитанием. Потому что если мы будем запрещать национальную одежду Ближнего Востока, то тогда давайте возьмёмся за запрет полуголых непонятных элементов одежды у молодёжи. Они носятся и днём и ночью, непонятно в чём, с ирокезами, с кольцами в носу… Это такая субкультура, которая дикая для России. Но она намного пагубнее влияет, исходя из моего личного опыта, и приводит к насилию. Одежда говорит за человека. Это нутро человека, сугубо личная вещь», — считает член совета.
По этой причине вводить запрет на уровне законодательства не стоит — «кончится всё очень плачевно».
«Конечно, если всё будет приниматься на уровне федерального закона, то я уверен, что наши эксперты будут учитывать интересы каждой религии, пообщавшись полностью со всеми религиозными деятелями всех церквей. Здесь много есть нюансов. Просто некоторые современные депутаты болтают не от того, что они что-то много знают. Также хотят пропиариться, показать себя. Это не от далёкого ума. Процентов девяносто вообще не понимает, откуда эта история пошла, зачем нужно запрещать. Они даже не вникают, для чего. Говорят, что в целях безопасности. Но я не думаю, что если мы паранджу запретим носить, то в России уровень преступности уменьшится. Это же глупо», — поделился Багамаев.
Таким образом, нужно принимать точечное решение по всем вещами и по каждому запрету. А тема религии, уверен Багамаев, сегодня очень опасна.
«Я говорю всегда, что мы все живём в современном мире, где нужно учитывать интересы каждого. Но вульгарно и развратно одеваться не стоит. Это портит нашу культуру, русскую культуру. Все религии требуют одно и то же: мы должны чтить все исконные традиции, православные и мусульманские. Должны уважать и брать друг у друга самое лучшее. И давайте жить дружно! Запрещать ничего не нужно, нужно работать с молодёжью. Показывать как русскую культуру, её одежду, самую лучшую, так и исламскую культуру, иудейскую культуру. А запрещать… Запретить всегда успеем», — подытожил Багамаев.