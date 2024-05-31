«Кольца в носу влияют ещё пагубнее». Багамаев — о запрете никаба для белгородцев

К инициативе отнеслись по-разному: если муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал такие призывы «актом нарушения норм светского права и Конституции», то его волгоградский «коллега» Бата Кифах Мохамад выступил против никаба, назвав его «пришлой традицией».