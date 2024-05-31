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Published Сегодня, 09:57

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Игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли в другой город

Игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли в другой город

31 мая 2024, 09:57
Фото: 1MI
Матч пройдёт на стадионе «Салют» в подмосковном Долгопрудном 19 июня, сообщает пресс-служба белгородского клуба.
Сюжет
Футбол

Игру футбольного клуба «Салют» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли на резервную арену в Долгопрудном. Матч пройдёт 19 июня на стадионе «Салют». Игра начнётся в 14:00.

Отметим, что матч будет проходить в рамках 12-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б.

Напомним, что недавно белгородская команда обыграла клуб из Долгопрудного «Космос». Матч закончился со счётом 2:1.

Ранее белгородский «Салют» сыграл вничью с клубом «Коломна». А в начале мая «‎Салют» проиграл «Арсеналу-2». Белгородцы уступили сопернику со счётом 4:1. Отметим, что на стадионе спортсменов поддерживали дети из Белгородской области.

Победа после череды проигрышей: «Салют» обыграл команду из Долгопрудного
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Футбол#Фк салют#Стадион#Белгород
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