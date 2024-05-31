Игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли в другой город

Ранее белгородский «Салют» сыграл вничью с клубом «Коломна». А в начале мая «‎Салют» проиграл «Арсеналу-2». Белгородцы уступили сопернику со счётом 4:1. Отметим, что на стадионе спортсменов поддерживали дети из Белгородской области.