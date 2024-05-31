Игру белгородского «Салюта» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли в другой город

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Игру футбольного клуба «Салют» против «СКА-Хабаровск-2» перенесли на резервную арену в Долгопрудном. Матч пройдёт 19 июня на стадионе «Салют». Игра начнётся в 14:00.
Отметим, что матч будет проходить в рамках 12-го тура LEON-Первенства Второй лиги Б.
Напомним, что недавно белгородская команда обыграла клуб из Долгопрудного «Космос». Матч закончился со счётом 2:1.
Ранее белгородский «Салют» сыграл вничью с клубом «Коломна». А в начале мая «Салют» проиграл «Арсеналу-2». Белгородцы уступили сопернику со счётом 4:1. Отметим, что на стадионе спортсменов поддерживали дети из Белгородской области.