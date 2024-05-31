Гладков сообщил подробности об ударе беспилотника по многоэтажке в Белгороде

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
По данным губернатора, в результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно повреждён балкон. Кроме того, кровлю и стены летнего павильона посекло на территории детского сада поблизости. Повреждения получил один автомобиль.
«Никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы работают на месте», — Вячеслав Гладков.
Информация о последствиях ЧП ещё уточняется, добавил глава региона.
О происшествии с беспилотником сообщали ранее СМИ. Ещё одни последствия атаки беспилотника очевидцы обнаружили в Белгородском районе: там пострадала пешеходная дорожка.