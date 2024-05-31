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Пять квартир повреждены после атаки беспилотника в Белгороде

Гладков сообщил подробности об ударе беспилотника по многоэтажке в Белгороде

31 мая 2024, 13:31
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Пять квартир повреждены после атаки беспилотника в Белгороде

Как написал в своём Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Губкина и сдетонировал.

По данным губернатора, в результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно повреждён балкон. Кроме того, кровлю и стены летнего павильона посекло на территории детского сада поблизости. Повреждения получил один автомобиль.

«Никто из мирных жителей не пострадал. Оперативные службы работают на месте», — Вячеслав Гладков.

Информация о последствиях ЧП ещё уточняется, добавил глава региона.

Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"

О происшествии с беспилотником сообщали ранее СМИ. Ещё одни последствия атаки беспилотника очевидцы обнаружили в Белгородском районе: там пострадала пешеходная дорожка.

В многоэтажку Белгорода врезался беспилотник. Что известно на данный момент?
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