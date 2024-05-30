В Белгородской области в машине нашли тело мужчины

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Старом Осколе на парковке в автомобиле нашли труп мужчины. Что стало причиной гибели мужчины, неизвестно.
Как стало известно Бел.Ру, в машине нашли жителя Старого Оскола 1978 года рождения. По данному факту Следственный отдел по Старому Осколу накануне организовал процессуальную проверку. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства смерти мужчины, проводят необходимый комплекс проверочных мероприятий. Назначена экспертиза.
Напомним, что сегодня, 30 мая, в Белгороде из окна МКД выпал мужчина. Сообщается, что белгородец скончался от полученных травм.