В Белгородской области в машине нашли тело мужчины

Как стало известно Бел.Ру, в машине нашли жителя Старого Оскола 1978 года рождения. По данному факту Следственный отдел по Старому Осколу накануне организовал процессуальную проверку. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства смерти мужчины, проводят необходимый комплекс проверочных мероприятий. Назначена экспертиза.