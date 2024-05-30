В Белгородской области не стали возбуждать дело о массовой гибели собак

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В конце зимы жители Строителя нашли на своей территории несколько трупов бездомных собак.
Белгородка подумала, что это связано с отравлением животных. Сотрудники, которые приехали на место инцидента, констатировали наличие трёх мертвых собак, на которых не было каких-либо опознавательных знаков. Из-за того, что рядом не было корма, выяснить, отравили их или нет, не удалось. Из-за этого возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с животными не стали.
Отмечается, что похожая проблема была и в парке Маршалково. Там по мнению местных жителей, проводится массовое отравление животных. В Белгороде на улице Автодорожной замечали трупы кошек. Предположительно, это связано с противоправными действиями владельца голубятни.