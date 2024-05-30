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Published Сегодня, 14:15

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В Белгородской области не стали возбуждать дело о массовой гибели собак

В Белгородской области не стали возбуждать дело о массовой гибели собак

30 мая 2024, 14:15
Фото: Изображение Midjourney
В конце февраля 2024 года в Строителе жители обнаружили на своей территории несколько трупов бездомных собак. Аналогичные случаи массовой гибели животных были зафиксированы и в других районах Белгородской области, сообщает «‎Фонарь».

В конце зимы жители Строителя нашли на своей территории несколько трупов бездомных собак.

Белгородка подумала, что это связано с отравлением животных. Сотрудники, которые приехали на место инцидента, констатировали наличие трёх мертвых собак, на которых не было каких-либо опознавательных знаков. Из-за того, что рядом не было корма, выяснить, отравили их или нет, не удалось. Из-за этого возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с животными не стали.

Отмечается, что похожая проблема была и в парке Маршалково. Там по мнению местных жителей, проводится массовое отравление животных. В Белгороде на улице Автодорожной замечали трупы кошек. Предположительно, это связано с противоправными действиями владельца голубятни.

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