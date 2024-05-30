«Русагро» заблокировало решение «Агро-Белогорья» о выделении помощи региону

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Арбитражный суд Белгородской области вынес постановление с запретом исполнения решений общего годового собрания участников ООО «Агро-Белогорье». Собрание проходило 25 апреля.
Во время собраний одно из решений касалось выделения благотворительной помощи региону. Планировалось направить на эти цели 500 млн рублей. Средства собирались направить на поддержку региона в проведении СВО, на пожертвования православным организациям, реконструкцию объектов, благоустройство территорий и адресную помощь.
Во время собрания также избрали новый состав совета директоров. По всем вопросам были приняты положительные решения. «Русагро» не были тогда допущены к голосованию. Так как у компании была неверно составлена доверенность.
27 апреля «Русагро» подало исковое заявление в суд с требованием признать недействительным решения, которые были приняты на собрании.
30 мая во время судебного заседания судья огласил резулятивную часть решения. Поэтому не сообщалось, почему было принято такое решение. Таким образом, заблокированным также оказалось решение о выделении 500 млн рублей на помощь области.