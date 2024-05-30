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Published Сегодня, 07:18

Modified Сегодня, 07:20

Updated Сегодня, 07:20

Ещё один «Потапыч» закрылся в Белгороде

Пиццерии сети «Потапыч» продолжают закрываться в Белгороде?

30 мая 2024, 07:18
Фото: Bel.ru

Ещё один «Потапыч» закрылся в Белгороде

Читатели Бел.Ру обратили внимание, что с ресторана «Потапыч» на улице Садовой пропала вывеска. Вместо неё появилось объявление об аренде помещения.
Сюжет
Обстрел

Ресторан «Потапыч» в здании по адресу улица Садовая, 30 работал долгое время — больше десяти лет. На днях читатели Бел.Ру заметили, что с кафе убрали вывеску. Вместо неё появилось объявление о возможной аренде помещения. Скорее всего, пиццерия закрылась.

Фото: Bel.ru

Ранее ещё одна пиццерия сети закрылась в Белгороде на улице 50-летия Белгородской области. Здание кафе оказалось разрушено в ходе мощного обстрела 30 декабря 2023 года.

Владелец сети Алексей Потапов рассказал, что его бизнесу сейчас приходится нелегко. Даже в ковидные годы ситуация была лучше, а отток персонала и посетителей очень ощутим.

ООО «Потапыч» зарегистрировано в Белгороде с 2006 года. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года «Потапыч» заработал 2 млн рублей чистой прибыли. Выручка за тот же период составила 68,7 млн рублей. За долгое время своего существования «Потапыч» стал настоящим неофициальным символом Белгорода, а также поводом для множества шуток и мемов.

«В ковид было легче». Владелец «Потапыча» — о бизнесе в Белгороде
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