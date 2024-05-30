Пиццерии сети «Потапыч» продолжают закрываться в Белгороде?

ООО «Потапыч» зарегистрировано в Белгороде с 2006 года. Согласно данным СПАРК «Интерфакс», по итогам 2023 года «Потапыч» заработал 2 млн рублей чистой прибыли. Выручка за тот же период составила 68,7 млн рублей. За долгое время своего существования «Потапыч» стал настоящим неофициальным символом Белгорода, а также поводом для множества шуток и мемов.