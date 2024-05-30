Объявлены победители грантовой программы «Стальное дерево» в Белгородской области

Авторы одного из проектов проведут молодежный чемпионат по фиджитал-спорту — спортивно-развлекательные мероприятия, в которых сочетаются элементы физической активности и виртуальной среды. Активисты организуют легкоатлетический забег по пересеченной местности и фестиваль, посвященный профессии металлурга. Волонтеры станут инициаторами цикла культурных мероприятий к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.