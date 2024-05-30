Объявлены победители грантовой программы «Стальное дерево» в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В 2024 году поддержку в виде грантов до 500 тысяч рублей получат 12 жителей и общественных организаций Белгородской области.
На этапе приема заявок на конкурс поступило более 150 предложений. Авторов лучших проектов определяли региональные конкурсные комиссии в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, местного бизнеса и фонда. Грантовые средства помогут им до конца текущего года воплотить в жизнь социально важные идеи.
Список проектов-победителей можно посмотреть по ссылке.
В этом году инициативы участников направлены на организацию полезного семейного досуга, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, спортивное развитие и экологическое просвещение молодежи.
Авторы одного из проектов проведут молодежный чемпионат по фиджитал-спорту — спортивно-развлекательные мероприятия, в которых сочетаются элементы физической активности и виртуальной среды. Активисты организуют легкоатлетический забег по пересеченной местности и фестиваль, посвященный профессии металлурга. Волонтеры станут инициаторами цикла культурных мероприятий к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Белгородской области с 2018 года. В прошлом году в Белгородской области выбрали 16 социальных проектов жителей округа, на реализацию которых фонд «Милосердие» направил около пяти миллионов рублей.
Для справки: Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие со дня основания. Он работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК.
За восемь лет существования программы «Стальное дерево» на гранты от фонда «Милосердие» направлено свыше 115 млн рублей. Их обладателями стали более 400 жителей из трех федеральных округов России.