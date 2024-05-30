ЕГЭ или собеседование? Белгородские выпускники могут выбрать путь поступления в вузы

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
По словам чиновника, вузам всей страны рекомендовали принимать белгородских выпускников на обучение по итогам единого собеседования. Речь идёт о выпускниках 284 школ из приграничья. Если при приёме на обучение необходимы дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности, белгородским выпускникам их придётся сдать.
По каждому испытанию, включённому в состав собеседования, выставляется оценка по стобалльной шкале. При этом проводить вступительные испытания можно будет не только очно, но и удалённо.
А ещё поступающие могут представить при поступлении действительный результат ЕГЭ.
Милёхин добавил, что сегодня бежать сдавать экзамены рано. Приёмные комиссии вузов начнут работать 20 июня.