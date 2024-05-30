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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

ЕГЭ или собеседование? Белгородские выпускники могут выбрать путь поступления в вузы

ЕГЭ или собеседование? Белгородские выпускники могут выбрать путь поступления в вузы

30 мая 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
О том, на каких основаниях белгородские выпускники смогут поступать в вузы, рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он отметил, что у учащихся будет несколько вариантов.
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ЕГЭ

По словам чиновника, вузам всей страны рекомендовали принимать белгородских выпускников на обучение по итогам единого собеседования. Речь идёт о выпускниках 284 школ из приграничья. Если при приёме на обучение необходимы дополнительные вступительные испытания творческой или профессиональной направленности, белгородским выпускникам их придётся сдать.

По каждому испытанию, включённому в состав собеседования, выставляется оценка по стобалльной шкале. При этом проводить вступительные испытания можно будет не только очно, но и удалённо.

А ещё поступающие могут представить при поступлении действительный результат ЕГЭ.

Милёхин добавил, что сегодня бежать сдавать экзамены рано. Приёмные комиссии вузов начнут работать 20 июня.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Вузы#Выпускники#Поступление#Белгород#Собеседование
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