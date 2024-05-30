Дни спиртоглотов и лоботрясов: какой необычный июньский праздник вы отмечаете?

В этот день можете смело «спойлерить», то есть рассказывать своим знакомым конец тех фильмов или книг, которые они только начали смотреть или читать. Почему? Потому что отмечается Международный день спойлеров. И не забудьте погладить и обнять своих и чужих пушистых друзей: 4 июня — День объятий с кошками.