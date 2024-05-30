Дни спиртоглотов и лоботрясов: какой необычный июньский праздник вы отмечаете?

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Помимо Международного дня защиты детей, в этот день в России отмечается ещё множество праздников. Самые необычные из них — дни отправки рекой бутылки с хорошими мыслями и ходьбы босиком.
Также в этот день празднуется Международный день настольных игр, поэтому советуем собрать небольшую компанию друзей и устроить себе весёлый марафон с победами и поражениями.
Со своими детьми или младшими братьями и сёстрами можно отметить День запуска бумажных змеев и самолётиков. День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечают и приверженцы правильного питания и спорта.
Из необычных стоит упомянуть праздник падающих шкафов и День любви к своему стоматологу.
В этот день чаще всего вспоминаются различные святые и преподобные. Но есть и необычные праздники: например, прогульщика, Дни яйца или пончика и даже День воспоминания о снеге.
В этот день можете смело «спойлерить», то есть рассказывать своим знакомым конец тех фильмов или книг, которые они только начали смотреть или читать. Почему? Потому что отмечается Международный день спойлеров. И не забудьте погладить и обнять своих и чужих пушистых друзей: 4 июня — День объятий с кошками.
В первую среду июня отмечают дни пряников и кетчупа, так что закупитесь всем необходимым. Заодно можно и сделать множество солнечных зайчиков — 5 июня тоже их день.
В четверг можно собраться дружной компанией во дворе, сесть в машину, взять с собой различную вкусную еду и напитки и включить на экране фильмы. Так можно отметить День автокинотеатров. А после вечера можно отметить праздник топтуна и День рисования драконов.
А 7 июня отмечается День незнакомой кофейни, День шоколадного мороженого и День кувыркальщиков. Последний праздник, конечно, самый привлекательный — позволяет вспомнить каждому взрослому своё детство.
В первый выходной советуем вам радостно проснуться, ведь отмечается День радостного пробуждения, и обращать особое внимание на различные знаки вселенной, потому что — День таинственных знаков и предсказаний. Можно и вкусно перекусить, отмечая День пончиков с желе.
В этот день отмечается мало праздников, а странный всего лишь один, который особенно понравится маленьким детям — День пускания мыльных пузырей.
Призовое место самых странных праздников июня гордо можно присудить Дню поперхальщиков: считается, что в эту дату большинство людей поперхнётся хотя бы один раз.
В эти дни, на удивление, нет странных праздников. Всё внимание забирает День независимости России, отмечаемый 12 июня.
В эти числа тоже практически нет необычных праздников: разве что Дни куролесов и кухонного недотёпы, отмечаемые 13 июня, и праздник мужских недостатков, отмечаемый 15 июня.
Самым главным необычным праздником воскресенья становится День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов.
17 июня можно попробовать приманить муз или испечь яблочный штрудель. 18 числа отмечается Дни недалёкого будущего и поиск четырёхлистного клевера, а 19 числа: Международный день коробки и День спиртоглотов.
В этот день можете смело брать кошку на свою работу — праздник так и называется, так что в случае возмущения начальства можно им рассказать про повод. Также 20 июня отмечается День невынимающихся пробок и День чайных покупок.
21 июня отмечаем Международный день футболки и День селфи, а 22 июня — День лоботрясов и День подмигивания кошкам.
23 июня отмечается День без обид, а 28 июня — День клавиши Caps Lock. Остальные четыре дня не порадовали наличием необычных праздников.
29 июня обнимайтесь как можно чаще, ведь отмечается соответствующий праздник. А для детей можно устроить небольшой квест в честь Дня поисков кладов и секретов. В последний день первого летнего месяца можете отпраздновать День разбрасывания монеток.