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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Дни спиртоглотов и лоботрясов: какой необычный июньский праздник вы отмечаете?

Дни спиртоглотов и лоботрясов: какой необычный июньский праздник вы отмечаете?

30 мая 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney
Близится первый летний месяц — июнь. Вместе с ним придут и праздники: те, которые все мы очень ждём, а также те, про которые обычно почти никто не знает. Подробнее о грядущих необычных праздниках июня — в материале Бел.Ру.

1 июня, суббота

Помимо Международного дня защиты детей, в этот день в России отмечается ещё множество праздников. Самые необычные из них — дни отправки рекой бутылки с хорошими мыслями и ходьбы босиком.

Также в этот день празднуется Международный день настольных игр, поэтому советуем собрать небольшую компанию друзей и устроить себе весёлый марафон с победами и поражениями.

2 июня, воскресенье

Со своими детьми или младшими братьями и сёстрами можно отметить День запуска бумажных змеев и самолётиков. День здорового питания и отказа от излишеств в еде отмечают и приверженцы правильного питания и спорта.

Из необычных стоит упомянуть праздник падающих шкафов и День любви к своему стоматологу.

3 июня, понедельник

В этот день чаще всего вспоминаются различные святые и преподобные. Но есть и необычные праздники: например, прогульщика, Дни яйца или пончика и даже День воспоминания о снеге.

4 июня, вторник

В этот день можете смело «спойлерить», то есть рассказывать своим знакомым конец тех фильмов или книг, которые они только начали смотреть или читать. Почему? Потому что отмечается Международный день спойлеров. И не забудьте погладить и обнять своих и чужих пушистых друзей: 4 июня — День объятий с кошками.

5 июня, среда

В первую среду июня отмечают дни пряников и кетчупа, так что закупитесь всем необходимым. Заодно можно и сделать множество солнечных зайчиков — 5 июня тоже их день.

6 июня, четверг

В четверг можно собраться дружной компанией во дворе, сесть в машину, взять с собой различную вкусную еду и напитки и включить на экране фильмы. Так можно отметить День автокинотеатров. А после вечера можно отметить праздник топтуна и День рисования драконов.

Не забудьте 4 июня обнять своих питомцев.Не забудьте 4 июня обнять своих питомцев.
Не забудьте 4 июня обнять своих питомцев.
Фото: Изображение Midjourney

7 июня, пятница

А 7 июня отмечается День незнакомой кофейни, День шоколадного мороженого и День кувыркальщиков. Последний праздник, конечно, самый привлекательный — позволяет вспомнить каждому взрослому своё детство.

8 июня, суббота

В первый выходной советуем вам радостно проснуться, ведь отмечается День радостного пробуждения, и обращать особое внимание на различные знаки вселенной, потому что — День таинственных знаков и предсказаний. Можно и вкусно перекусить, отмечая День пончиков с желе.

9 июня, воскресенье

В этот день отмечается мало праздников, а странный всего лишь один, который особенно понравится маленьким детям — День пускания мыльных пузырей.

10 июня, понедельник

Призовое место самых странных праздников июня гордо можно присудить Дню поперхальщиков: считается, что в эту дату большинство людей поперхнётся хотя бы один раз.

11 и 12 июня: вторник и среда

В эти дни, на удивление, нет странных праздников. Всё внимание забирает День независимости России, отмечаемый 12 июня.

13, 14 и 15 июня: четверг, пятница и суббота

В эти числа тоже практически нет необычных праздников: разве что Дни куролесов и кухонного недотёпы, отмечаемые 13 июня, и праздник мужских недостатков, отмечаемый 15 июня.

Всем кухонным недотёпам повезло хотя бы в одном — у них есть свой отдельный праздник.Всем кухонным недотёпам повезло хотя бы в одном — у них есть свой отдельный праздник.
Всем кухонным недотёпам повезло хотя бы в одном — у них есть свой отдельный праздник.
Фото: Изображение Midjourney

16 июня, воскресенье

Самым главным необычным праздником воскресенья становится День отправления в дальнее плавание трёх бумажных корабликов.

17, 18 и 19 июня: понедельник, вторник и среда

17 июня можно попробовать приманить муз или испечь яблочный штрудель. 18 числа отмечается Дни недалёкого будущего и поиск четырёхлистного клевера, а 19 числа: Международный день коробки и День спиртоглотов.

20 июня, четверг

В этот день можете смело брать кошку на свою работу — праздник так и называется, так что в случае возмущения начальства можно им рассказать про повод. Также 20 июня отмечается День невынимающихся пробок и День чайных покупок.

21 и 22 июня: пятница и суббота

21 июня отмечаем Международный день футболки и День селфи, а 22 июня — День лоботрясов и День подмигивания кошкам.

23, 24, 25, 26, 27 и 28 июня: с воскресенья по пятницу

23 июня отмечается День без обид, а 28 июня — День клавиши Caps Lock. Остальные четыре дня не порадовали наличием необычных праздников.

29 и 30 июня, суббота и воскресенье

29 июня обнимайтесь как можно чаще, ведь отмечается соответствующий праздник. А для детей можно устроить небольшой квест в честь Дня поисков кладов и секретов. В последний день первого летнего месяца можете отпраздновать День разбрасывания монеток.

Если у вас ещё остались в кошельке монетки, то может воспользоваться случаем и разбросать их по любым местам.Если у вас ещё остались в кошельке монетки, то может воспользоваться случаем и разбросать их по любым местам.
Если у вас ещё остались в кошельке монетки, то может воспользоваться случаем и разбросать их по любым местам.
Фото: Изображение Midjourney
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