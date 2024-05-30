Белгородский школьник спас бабушку при атаке БПЛА

Всё произошло 6 мая. Около дома бабушки и дедушки школьника упал беспилотник. В результате атаки фасад дома посекло, повредилась крыша и вылетели окна. В этот момент дома был Алексей и его бабушка Майя Евгеньевна, которая получила ранения осколками.