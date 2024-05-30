Белгородский школьник спас бабушку при атаке БПЛА

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Ученик школы №6 в Шебекино Алексей Макин спас свою бабушку при атаке беспилотника.
Всё произошло 6 мая. Около дома бабушки и дедушки школьника упал беспилотник. В результате атаки фасад дома посекло, повредилась крыша и вылетели окна. В этот момент дома был Алексей и его бабушка Майя Евгеньевна, которая получила ранения осколками.
Школьник не растерялся, оказал женщине первую медицинскую помощь, вызвал скорую и позвонил родителям.
Будучи скромным человеком, Алексей сказал, что ничего особенного не совершил, а просто сделал то, чему учили на уроках безопасности, а также отметил, что это долг каждого человека.
Telegram-канал Шебекинского округа
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал о том, как пёс Хант спас хозяйку во время обстрела, но сам погиб от осколка.