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Белгородский школьник спас бабушку при атаке БПЛА

Белгородский школьник спас бабушку при атаке БПЛА

30 мая 2024, 17:54
Фото: Изображение Midjourney
Инцидент произошёл в Шебекино. Мальчик оказал бабушке первую помощь и вызвал скорую. Подробности сообщили в Telegram-канале муниципалитета.

Ученик школы №6 в Шебекино Алексей Макин спас свою бабушку при атаке беспилотника.

Фото: Telegram-канал Шебекинского округа

Всё произошло 6 мая. Около дома бабушки и дедушки школьника упал беспилотник. В результате атаки фасад дома посекло, повредилась крыша и вылетели окна. В этот момент дома был Алексей и его бабушка Майя Евгеньевна, которая получила ранения осколками.

Школьник не растерялся, оказал женщине первую медицинскую помощь, вызвал скорую и позвонил родителям.

Будучи скромным человеком, Алексей сказал, что ничего особенного не совершил, а просто сделал то, чему учили на уроках безопасности, а также отметил, что это долг каждого человека.
Telegram-канал Шебекинского округа

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал о том, как пёс Хант спас хозяйку во время обстрела, но сам погиб от осколка.

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Беспилотник#Муниципалитет#Школьник#Медицинская помощь#Белгород#Вячеслав Гладков#Ученик#Осколки#Шебекинский округ
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