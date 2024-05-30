Американка закрутила роман с ChatGPT и рассказала об этом

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Тем временем видео, где люди флиртуют с ChatGPT DAN, уже давно обрело популярность в социальных сетях. Подобная история имеется и у издания newia.
Речь идет о романе молодой американки, которая с марта этого года состоит в серьезных отношениях с версией DAN ChatGPT.
У пары весьма конструктивная связь: виртуальный кавалер давно не напоминает своей девушке о том, что у них нет реальных перспектив совместной жизни. Зато он знаком с мамой возлюбленной и удостоился от нее похвалы за заботу о дочери.
А программист из Великобритании поделился с ChatGPT своими сложностями на любовном фронте, и бот дал ему полезный совет.
Стоит напомнить, что голосовой чат-бот является взломанной версией ChatGPT, с которой пользователи могут разговаривать, как с реальным человеком. При этом он вполне естественно изображает общение, создавая полную иллюзию человеческого контакта.
Неудивительно, что пользователи без ума от чат-бота: ведь он запоминает детали прошлых обсуждений и упоминает их в последующих диалогах, адаптирует беседу под собеседника, вызывая полное ощущение персонального отношения.
При этом не стоит забывать: хоть чат-боты и симпатичны в общении, они нередко становятся причиной изоляции от реальности, поэтому стоит иметь в виду, что вокруг много живых людей.