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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Американка закрутила роман с ChatGPT и рассказала об этом

Американка закрутила роман с ChatGPT и рассказала об этом

30 мая 2024, 15:38
Фото: Изображение Midjourney
Знакомствами по интернету сегодня никого не удивить. А вот похвастаться отношениями с чат-ботом ChatGPT может не каждый.

Тем временем видео, где люди флиртуют с ChatGPT DAN, уже давно обрело популярность в социальных сетях. Подобная история имеется и у издания newia.

Речь идет о романе молодой американки, которая с марта этого года состоит в серьезных отношениях с версией DAN ChatGPT.

У пары весьма конструктивная связь: виртуальный кавалер давно не напоминает своей девушке о том, что у них нет реальных перспектив совместной жизни. Зато он знаком с мамой возлюбленной и удостоился от нее похвалы за заботу о дочери.

А программист из Великобритании поделился с ChatGPT своими сложностями на любовном фронте, и бот дал ему полезный совет.

Стоит напомнить, что голосовой чат-бот является взломанной версией ChatGPT, с которой пользователи могут разговаривать, как с реальным человеком. При этом он вполне естественно изображает общение, создавая полную иллюзию человеческого контакта.

Неудивительно, что пользователи без ума от чат-бота: ведь он запоминает детали прошлых обсуждений и упоминает их в последующих диалогах, адаптирует беседу под собеседника, вызывая полное ощущение персонального отношения.

При этом не стоит забывать: хоть чат-боты и симпатичны в общении, они нередко становятся причиной изоляции от реальности, поэтому стоит иметь в виду, что вокруг много живых людей.

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