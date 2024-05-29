В Белгороде жительница Ростова заказала убийство своего мужа

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Жительница Ростовской области, решила организовать убийство своего мужа, потому что испытывала к нему неприязнь из-за долгого конфликта. Для того, чтобы осуществить задуманное, женщина обратилась к знакомому с просьбой найти человека, который согласится убить мужчину за деньги.
Когда мужчина понял серьёзные намерения заказчицы, он сообщил об этом в полицию. Дальше всё проходило под контролем оперативных сотрудников УМВД по Белгородской области.
Заказчица была готова заплатить 200 тысяч рублей и предоставить информацию о том, где находится жертва, в качестве аванса она передала 100 тысяч рублей. Позже «исполнитель» сообщил о якобы совершённом убийстве и получил остаток суммы. Позже заказчицу убийства задержали.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму). Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить обстоятельства преступления.