В Белгороде жительница Ростова заказала убийство своего мужа

Заказчица была готова заплатить 200 тысяч рублей и предоставить информацию о том, где находится жертва, в качестве аванса она передала 100 тысяч рублей. Позже «исполнитель» сообщил о якобы совершённом убийстве и получил остаток суммы. Позже заказчицу убийства задержали.