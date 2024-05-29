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Published Сегодня, 12:43

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В Белгороде жительница Ростова заказала убийство своего мужа

В Белгороде жительница Ростова заказала убийство своего мужа

29 мая 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Ростовской области решила организовать убийство своего мужа из-за долгого конфликта, для этого она обратилась к знакомому с просьбой найти человека, готового убить мужчину за деньги. Подробности сообщает региональный следком.

Жительница Ростовской области, решила организовать убийство своего мужа, потому что испытывала к нему неприязнь из-за долгого конфликта. Для того, чтобы осуществить задуманное, женщина обратилась к знакомому с просьбой найти человека, который согласится убить мужчину за деньги.

Когда мужчина понял серьёзные намерения заказчицы, он сообщил об этом в полицию. Дальше всё проходило под контролем оперативных сотрудников УМВД по Белгородской области.

Заказчица была готова заплатить 200 тысяч рублей и предоставить информацию о том, где находится жертва, в качестве аванса она передала 100 тысяч рублей. Позже «исполнитель» сообщил о якобы совершённом убийстве и получил остаток суммы. Позже заказчицу убийства задержали.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму). Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить обстоятельства преступления.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Убийство#Уголовное дело#Белгород
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