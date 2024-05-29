В Белгороде увековечат память троих участников СВО

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Депутаты решили увековечить память трёх бойцов СВО. Среди них — Олег Рыжов, Александр Васильев и Олег Алтунин.
Рыжов погиб в июле 2023 года, Васильев — в марте прошлого года, а Алтунин — в октябре 2022-го. Участники СВО погибли при исполнении боевых задач.
Память бойцов увековечат на зданиях образовательных учреждений. В честь белгородцев установят мемориальные таблички.
Также известно, что мужчин наградили орденами Мужества посмертно.
Ранее сообщалось, что доску в память Васильева установят на фасаде Центра образования № 1. Мемориальная табличка в честь Рыжова появится на школе № 48. На фасаде образовательного учреждения №35 установят доску в память Алтунина.