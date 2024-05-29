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В Белгороде увековечат память троих участников СВО

В Белгороде увековечат память троих участников СВО

29 мая 2024, 08:35
Фото: 1MI
Решение поддержали депутаты 28 мая в ходе сессии горсовета. В память о бойцах будут установлены мемориальные доски.

Депутаты решили увековечить память трёх бойцов СВО. Среди них — Олег Рыжов, Александр Васильев и Олег Алтунин.

Рыжов погиб в июле 2023 года, Васильев — в марте прошлого года, а Алтунин — в октябре 2022-го. Участники СВО погибли при исполнении боевых задач.

Память бойцов увековечат на зданиях образовательных учреждений. В честь белгородцев установят мемориальные таблички.

Также известно, что мужчин наградили орденами Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что доску в память Васильева установят на фасаде Центра образования № 1. Мемориальная табличка в честь Рыжова появится на школе № 48. На фасаде образовательного учреждения №35 установят доску в память Алтунина.

Фото: Горсовет Белгорода
На фасаде института МВД в Белгороде появится мемориальная табличка
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Белгород#Депутаты Белгорода#Участники СВО
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