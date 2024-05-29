Так ГАИ или ГИБДД? Почему дорожная полиция вернулась к прежнему названию

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Если окунуться немного в историю, то в России 30 лет назад решили не возвращать название «городничий» для градоначальников, так как оно ассоциируется с коррупцией и самодурством, как в произведении «Ревизор» Николая Гоголя. То же самое произошло с полицейскими: из-за негативных ассоциаций не стали использовать «городовые» или «жандармерию».
В советское время появились слова «ГАИ» и «гаишник», которые приобрели нехорошие ассоциации в обществе, а в 90-х эти слова и слово «взяточник» стали практически синонимами. Поэтому в 1998 году сделали ребрендинг для улучшения имиджа. Но переименование ГАИ в ГИБДД не принесло реальных изменений в работе ведомства, всё также остались недостатки в работе.
Тогда председатель Совета Федерации Сергей Миронов предложил сделать из ГИБДД дорожную полицию, избавиться от взяточников и убрать лишние задачи, которые не относятся к основной деятельности. Но его предложение не было принято. ГИБДД сохранила свою советскую основу.