Так ГАИ или ГИБДД? Почему дорожная полиция вернулась к прежнему названию

Если окунуться немного в историю, то в России 30 лет назад решили не возвращать название «городничий» для градоначальников, так как оно ассоциируется с коррупцией и самодурством, как в произведении «Ревизор» Николая Гоголя. То же самое произошло с полицейскими: из-за негативных ассоциаций не стали использовать «городовые» или «жандармерию».