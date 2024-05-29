Пермяк не улетел из Стамбула своим рейсом из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Однако из-за недоразумения и ошибки сотрудницы Turkish Airlines пермяк по имени Никита несколько часов не мог вылететь из Стамбула.
По словам пассажира, при регистрации рейса он не сориентировался и встал в другую очередь, в результате чего попал на стойку Turkish Airlines вместо «Уральских авиалиний». Сотрудница турецкой авиакомпании не заметила ошибку и выдала ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO, где были указаны данные другого пассажира — Евгении Федоровой и дата и время вылета — 25 мая, 14:10. Багаж Никиты также отправился на этот самолет, сообщает properm.ru.
Когда Никита обнаружил ошибку, он вернулся к стойке Turkish Airlines, но никто из сотрудников не захотел ему помочь и разобраться в ситуации.
В результате багаж россиянина улетел на другом самолете, а Никита, уставший и расстроенный, оставался несколько часов в неведении относительно своего дальнейшего перелета. Представители стойки помощи F44 отказались выслушать пассажира и дали понять, что не собираются решать его проблему.
Обращение в офис Turkish Airlines также не дало результатов. В итоге Никите пришлось приобрести новый билет до Москвы. Сейчас он написал письмо в Turkish Airlines, в котором просит разобраться с этой ситуацией.