Пермяк не улетел из Стамбула своим рейсом из-за ошибки сотрудника Turkish Airline

По словам пассажира, при регистрации рейса он не сориентировался и встал в другую очередь, в результате чего попал на стойку Turkish Airlines вместо «Уральских авиалиний». Сотрудница турецкой авиакомпании не заметила ошибку и выдала ему посадочный талон на рейс ТК 0415 IST-VKO, где были указаны данные другого пассажира — Евгении Федоровой и дата и время вылета — 25 мая, 14:10. Багаж Никиты также отправился на этот самолет, сообщает properm.ru.