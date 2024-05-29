Ох уж эти мотоциклы: сколько с ними произошло аварий, сколько пострадавших?

На 27 мая текущего года в регионе произошло 31 ДТП с участием мотоциклистов. В 13 авариях были пострадавшие — два человека погибли и 14 получили ранения. Если прикидывать эти цифры на целый год, получается, что есть тенденция к уменьшению числа аварий с мотоциклистами. Соответственно, и число пострадавших в абсолютном исчислении сократилось.