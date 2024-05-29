Ох уж эти мотоциклы: сколько с ними произошло аварий, сколько пострадавших?

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
По информации ведомства, в 2022 году на территории Белгородской агломерации с участием мотоциклистов произошло 81 ДТП. При этом в 32 авариях были пострадавшие — пять человек погибли, а 32 получили ранения различной степени тяжести.
В 2023 году зарегистрировали 89 аварий с участием мотоциклистов. В 40 случаях были пострадавшие. В результате ДТП четыре человека погибли, а 36 получили ранения.
На 27 мая текущего года в регионе произошло 31 ДТП с участием мотоциклистов. В 13 авариях были пострадавшие — два человека погибли и 14 получили ранения. Если прикидывать эти цифры на целый год, получается, что есть тенденция к уменьшению числа аварий с мотоциклистами. Соответственно, и число пострадавших в абсолютном исчислении сократилось.
Всего по вине водителей мотоциклов в 2022 году зарегистрировали 39 ДТП, в 2023 году — 34 ДТП, а в 2024 году — 13 ДТП.
В ведомстве добавили, что для виновников происшествий в рамках административного законодательства предусмотрена ответственность в виде административного штрафа или лишения права управления транспортными средствами.
Если в результате ДТП пострадали люди, в зависимости от тяжести наступивших последствий может наступить уголовная ответственность.
В целом виновникам ДТП может грозить штраф, лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью, арест, лишение свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определенной деятельностью, принудительные работы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.