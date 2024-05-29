Нарушал ли ПДД? В Белгродской области видели аиста, который переходил дорогу

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Белгородской области одна из жительниц региона заметила аиста, которой переходил дорогу. Необычного участника дорожного движения она заметила в Новосадовом-41. Птица перешла дорогу и подошла к автобусной остановке.
Недавно белгородцы в центральной части города увидели косулю. Животное бежало в районе остановки «Стадион», а позже скрылось возле остановки «Энергомаш». Также жители улицы Сумской рассказали, что видели косулю, которая бегала за огородами.
Кроме косули, жители Белгородской области наблюдали за двуму лосями в селе Беломестное. Животные выходили на проезжую часть, но затем вернулись обратно в лес.
А в середине мая в один из магазинов в Белгороде пробрался барсук. Туда он проник, чтобы найти себе еду.