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Published Сегодня, 13:41

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Жители Белгородской области засняли на видео, как аист переходит дорогу

Нарушал ли ПДД? В Белгродской области видели аиста, который переходил дорогу

29 мая 2024, 13:41
Фото: dzen.ru

Жители Белгородской области засняли на видео, как аист переходит дорогу

Белгородка на дороге заметила аиста, который переходил проезжую часть в районе Новосадового-41. Видео делится «Белгород №1».

В Белгородской области одна из жительниц региона заметила аиста, которой переходил дорогу. Необычного участника дорожного движения она заметила в Новосадовом-41. Птица перешла дорогу и подошла к автобусной остановке.

Недавно белгородцы в центральной части города увидели косулю. Животное бежало в районе остановки «Стадион», а позже скрылось возле остановки «‎Энергомаш». Также жители улицы Сумской рассказали, что видели косулю, которая бегала за огородами.

Кроме косули, жители Белгородской области наблюдали за двуму лосями в селе Беломестное. Животные выходили на проезжую часть, но затем вернулись обратно в лес.

А в середине мая в один из магазинов в Белгороде пробрался барсук. Туда он проник, чтобы найти себе еду.

Видео: Белгород №1
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