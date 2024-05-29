Когда праздник не приходит: куда белгородцам можно отвезти детей 1 июня

А в Липецкой области можно посетить парк культуры и отдыха «Кудыкина гора». Это крупнейший в области развлекательный комплекс, предназначенный для семейного отдыха. Он совмещает в себе черты туристической базы, развлекательного и природного комплекса, оздоровительного центра и заповедника. А главной изюминкой парка является Горыныч, который рычит с пятницы по воскресенье, а так же в праздничные дни в 20:00. Вход на территорию парка свободный.