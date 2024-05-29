Когда праздник не приходит: куда белгородцам можно отвезти детей 1 июня

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Международный день защиты детей традиционно отмечается 1 июня. В этом году он выпал на субботу. В Белгороде масштабных мероприятий в честь праздника не намечается. Это связано с оперативной обстановкой. Поэтому Журналисты Бел.Ру собрали интересные события и места, куда можно отправиться всей семьёй.
На семейный праздник 1 июня белгородцев приглашают в город-крепость «Яблонов» (село Яблоново). С 12:00 до 16:00 для гостей подготовили праздничную программу «Здравствуй, лето». Для посетителей будет выступать вокальный ансамбль «Почаевские девчата», запланирована кукольная театральная постановка и чтение детских книг на пикник зоне. Также гостям предлагают сфотографироваться на фоне архитектурных сооружений крепости вместе с ростовыми куклами. Там же будут работать ремесленные мастерские, пушки и интерактивные площадки.
Ещё одно место, куда можно отправиться, это исторический парк «Белгородская черта». 1 июня для гостей подготовили интерактивную программу «Детки боярские». Среди мероприятий квест по территории парка, мастер-класс по воинскому искусству 16-17 веков, мастер-класс по фехтованию, старинная игротека, экскурсии, фотозоны и прогулочные маршруты. Стоимость программы для детей с 7 лет и старше, а также для взрослых — 800 ₽. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых — бесплатно. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.
Также праздничные мероприятия в честь Международного дня детей пройдут в Старом Осколе. Например, в ТРЦ «Маскарад» пройдёт интерактивная программа для детей «Счастье в ладошках», в Центре культурного развития «Молодёжный» состоится мастер-класс «Здравствуй, лето». В Центре культурного развития «Горняк» пройдёт детская развлекательная программа «В ритме лета», в парке «Солнечный» — мастер-класс по керамике, а на набережной реки Оскол — день рисунков на асфальте «Рисуем наше лето».
Праздничные мероприятия запланированы и в соседних с Белгородской областью регионах. Подробности ниже.
В Воронеже в честь Международного дня защиты детей запланировано 81 мероприятие. Подробный план можно найти на сайте городской администрации. К примеру, 1 июня в парке ТРК «Арена» и сквере «Роща Сердца» состоятся музыкальные трансляции детских песен, работы аниматоров, детских аттракционов, кафе.
А в воскресенье, 2 июня, всех желающих приглашают в городской парк «Дельфин» на фестиваль «Мы — семья».
Стоит отметить, что концертно-развлекательные, спортивно-игровые, праздничные и патриотические программы, флешмобы, книжные выставки, конкурсы рисунков и мастер-классы будут проходить в районах Воронежа с 27 мая по 9 июня.
В городских учреждениях культуры, музеях и библиотеках также состоятся праздничные и игровые программы, мастер-классы и конкурсы рисунков, пройдут выставки и утренники.
Зрелищную программу подготовили для гостей и в Воронежском океанариуме. В программе выступление морских котиков, шоу с водолазом, программа с кормлением и викториной и творческий мастер-класс. Начало в 11:00.
Праздничные мероприятия также пройдут и в Липецке. К примеру, в Нижнем парке 1 июня в 09:00 состоится «Зелёный марафон», на Липецком городище пройдёт фестиваль «Движение Первых», в парке Победы — фестиваль «Семейная радость», а в детском парке «Сказка» — шоу-спектакль театра «Рыжий ЛИС». Подробности на фото:
А в Липецкой области можно посетить парк культуры и отдыха «Кудыкина гора». Это крупнейший в области развлекательный комплекс, предназначенный для семейного отдыха. Он совмещает в себе черты туристической базы, развлекательного и природного комплекса, оздоровительного центра и заповедника. А главной изюминкой парка является Горыныч, который рычит с пятницы по воскресенье, а так же в праздничные дни в 20:00. Вход на территорию парка свободный.
Что касается Орла, Курска и Тамбова в общественном доступе массовых городских мероприятий мы не обнаружили. Возможно, афиши ещё готовы или масштабных событий не запланировано.