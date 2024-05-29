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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В 2024 году школьники сдают ЕГЭ по новым правилам

Какие изменения в сдаче ЕГЭ ввели в 2024 году?

29 мая 2024, 14:25
Фото: Изображение Midjourney

В 2024 году школьники сдают ЕГЭ по новым правилам

23 мая в России начался период сдачи ЕГЭ. О новшествах при сдаче экзаменов рассказали в УтроNews.
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ЕГЭ

Единой государственный экзамен в текущем году будут сдавать порядка 700 тыс. выпускников. Для выпускников подготовили 6 тыс. пунктов проведения экзаменов, среди которых 26 пунктов на базе медучреждений и 618 пунктов на дому.

На время экзаменов будут привлечены около 300 тыс. организаторов и 6,2 тыс. медиков.

В этом году школьники получили право пересдать экзамен. Пересдать можно один экзамен по выбору. Для этого были выделены два дополнительных дня — 4 и 5 июля.

Отметим, что основной период экзаменов пройдёт с 23 мая по 21 июня. Первыми школьники сдавали географию, литературу и химию.

Напомним, что на экзамены нельзя проносить телефоны и другие средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и шпаргалки.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#ЕГЭ#Экзамены
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