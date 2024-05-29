Какие изменения в сдаче ЕГЭ ввели в 2024 году?

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Единой государственный экзамен в текущем году будут сдавать порядка 700 тыс. выпускников. Для выпускников подготовили 6 тыс. пунктов проведения экзаменов, среди которых 26 пунктов на базе медучреждений и 618 пунктов на дому.
На время экзаменов будут привлечены около 300 тыс. организаторов и 6,2 тыс. медиков.
В этом году школьники получили право пересдать экзамен. Пересдать можно один экзамен по выбору. Для этого были выделены два дополнительных дня — 4 и 5 июля.
Отметим, что основной период экзаменов пройдёт с 23 мая по 21 июня. Первыми школьники сдавали географию, литературу и химию.
Напомним, что на экзамены нельзя проносить телефоны и другие средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и шпаргалки.