«Единая Россия» представила инициативы для национального проекта «Семья»

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
По информации, озвученной главой комиссии генсовета ЕР по защите материнства и детства, вице-спикером Госдумы России Анной Кузнецовой, в нашей стране каждая десятая семья является многодетной. В соответствии с указом президента применение льгот с расширением форм поддержки многодетности для всей страны должно обеспечиваться по единому стандарту.
Как сообщает mkset.ru, было решено включить в стандарт начисление регионального семейного капитала в случае рождения третьего ребенка, содействовать в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям, которые должны получать поддержку вне зависимости от степени нуждаемости, предоставлять льготы и компенсации по коммунальным платежам с прогрессивной шкалой. Также им должен предоставляться бесплатный проезд в общественном транспорте региона, недорогой досуг и занятия в учреждениях культуры и спорта, а также льготное профобразование.
Помимо этого, в перечень инициатив единороссов вошли компенсация на покупку формы и принадлежностей для школы, развитие службы социальных нянь и компенсация оплаты отдыха в санаторно-оздоровительных детских учреждениях.
По словам первого заместителя главы Министерства труда и социальной защиты Ольги Баталиной, при участии «Единой России» ведомство окажет регионам помощь по завершению работы по принятию нормативных актов для исполнения президентского указа. В настоящее время они действуют в 59 субъектах Федерации и городе Байконуре. «Регионы, помимо стандартов, установленных указом, могут вводить дополнительные меры поддержки. Здесь рекомендации „Единой России“ были бы очень полезны», — отметила замглавы ведомства.
Кроме того, представители ЕР презентовали инициативы в нацпроект «Семья», созданные в соответствии с поручением президента из его послания. Сбор предложений, которых поступило свыше 3,5 тысячи, партия провела в регионах.
Согласно данным, представленным Анной Кузнецовой, предложения решили разделить на группы. «Мы выделили несколько групп предложений. Первый блок — расширение мер поддержки семей с детьми, материнского капитала, развитие системы помощи молодым и студенческим семьям. Второй большой блок предложений связан с развитием просемейной инфраструктуры. Это создание условий, при которых семье не только удобно получать социальную помощь, но и сопровождение в различных жизненных ситуациях. И третий блок — популяризация семейных ценностей», — рассказала эксперт.
Как сообщает сайт ER.RU, вскоре единороссы направят в правительство все инициативы.