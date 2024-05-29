«Единая Россия» представила инициативы для национального проекта «Семья»

Как сообщает mkset.ru, было решено включить в стандарт начисление регионального семейного капитала в случае рождения третьего ребенка, содействовать в улучшении жилищных условий, в том числе молодым семьям, которые должны получать поддержку вне зависимости от степени нуждаемости, предоставлять льготы и компенсации по коммунальным платежам с прогрессивной шкалой. Также им должен предоставляться бесплатный проезд в общественном транспорте региона, недорогой досуг и занятия в учреждениях культуры и спорта, а также льготное профобразование.