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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Белгородцы стали чаще интересоваться кикшерингом

Белгородцы стали чаще интересоваться кикшерингом

29 мая 2024, 12:23
Фото: МегаФон
В мае популярность сервисов кикшеринга среди жителей Белгородской области увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители области активно арендуют самокаты как в своем регионе, так и в путешествиях — трафик на сайты проката, работающие за пределами области, с начала мая вырос на 15%. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе изучения обезличенных данных абонентов.

Любопытно, что наибольшее внимание к аренде самокатов среди белгородцев наблюдается по понедельникам, четвергам и пятницам. Пик запросов приходится на первый день недели, когда трафик на популярных сервисах, как правило, на 43% выше среднесуточного значения. А самым «свободным» днем, как правило, становится суббота.

В целом по России трафик популярных сервисов по аренде электросамокатов за первые две недели этого месяца вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей таких платформ увеличилось более чем на 26%.

На сегодня ядро аудитории рынка кикшеринга составляют абоненты 25-44 лет, на которых приходится порядка 55% от всех пользователей данных сервисов. Однако тренд сместился в сторону более возрастной публики — россияне 45+ все чаще берут самокаты в аренду и впервые обошли зумеров (до 25 лет), вытеснив эту группу на третье место по размеру аудитории. За год число пользователей кикшеринга старше 45 лет выросло на 48%, в то время как число абонентов 25-44 лет — лишь на 15%.

Чаще арендовать электросамокаты все еще предпочитают мужчины (54%), однако их преобладание заметно снизилось: доля женской аудитории с 39% за год выросла до 46%. Наибольшую активность в сервисах кикшеринга проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской и Самарской области, а также Краснодарского края. На эти пять регионов приходится около половины от всех гигабайт, потраченных в приложениях аренды электросамокатов.

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