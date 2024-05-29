Белгородские мужчины зарабатывают больше женщин. На сколько?

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
В Белгородской области женщины зарабатывают на 20 тыс. рублей меньше, чем мужчины. Средняя зарплата мужчин на крупных и средних предприятиях в октябре 2023 года после вычета подоходного налога составила 62 053 рубля, у женщин — 41 857 рублей. Зарплаты у женщин были на 32,5% меньше, чем у мужчин.
Самый большой разрыв в зарплатах в регионах ЦФО зафиксировали в Курской области. У соседей женщины зарабатывают на 37% меньше, чем мужчины. В октябре средняя зарплата в области составила 60 961 рубль — у мужчин и 38 386 рублей — у женщин.
В Липецкой области женщины зарабатывали на 31,6% меньше. У работников насчитывалась зарплата в 62 650 рублей, у работниц — в 42 840 рублей.
В Воронежской области разрыв в зарплатах составил 28,8%. Женщины в области зарабатывали 40 750 рублей, в то время как мужчины — 57 200 рублей.
Наименьший разрыв в зарплатах среди регионов Центрального Черноземья зафиксирован в Тамбовской области. Показатель составил 28,4%. Мужчины зарабатывали 49 705 рублей, а женщины 35 609 рублей.
В среднем в ЦФО мужчины зарабатывали на 29,4% больше, чем женщины. Средняя зарплата в октябре прошлого года у мужчин составляла 102 670 рублей, а у женщин — 72 531 рубль.