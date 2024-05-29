Белгородские мужчины зарабатывают больше женщин. На сколько?

В Белгородской области женщины зарабатывают на 20 тыс. рублей меньше, чем мужчины. Средняя зарплата мужчин на крупных и средних предприятиях в октябре 2023 года после вычета подоходного налога составила 62 053 рубля, у женщин — 41 857 рублей. Зарплаты у женщин были на 32,5% меньше, чем у мужчин.