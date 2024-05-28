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Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Бывшего главу района будут судить за превышения полномочий

Вместо школ — у своего дома: за что будут судить главу района в Белгородской области

28 мая 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney

Бывшего главу района будут судить за превышения полномочий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Вейделевского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, уволенный с должности главы Вейделевского района Александр Алексеев летом 2023 года решил посадить у своего дома растения и кустарники. В этом преступления нет, но он решил привлечь для планирования участка и посадки подчинённых из администрации. Более того, эти растения планировали ранее посадить возле школ Вейделевского района. Преступление выявили сотрудники следкома и управления по экономической безопасности полиции.

Следователи завершили расследование уголовного дела по пункту «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. С собранной доказательной базой и утверждённым обвинительным заключением его отправили в суд для рассмотрения по существу.

Александр Алексеев сменил на посту главы администрации Вейделевского района Анатолия Тарасенко, которого обвиняют в получении взяток. Сейчас главой района утвердили Анжелику Самойлову, ранее возглавлявшую Журавлёвское сельское поселение в белгородском приграничье.

За что пойдёт под суд экс-глава Вейделевского района Анатолий Тарасенко?
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#Евгений Грицков#Вейделевский район#Коррупция#Уголовное дело#Глава района#Белгород#Превышение должностных полномочий
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