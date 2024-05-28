Вместо школ — у своего дома: за что будут судить главу района в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По версии следствия, уволенный с должности главы Вейделевского района Александр Алексеев летом 2023 года решил посадить у своего дома растения и кустарники. В этом преступления нет, но он решил привлечь для планирования участка и посадки подчинённых из администрации. Более того, эти растения планировали ранее посадить возле школ Вейделевского района. Преступление выявили сотрудники следкома и управления по экономической безопасности полиции.
Следователи завершили расследование уголовного дела по пункту «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса за превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности. С собранной доказательной базой и утверждённым обвинительным заключением его отправили в суд для рассмотрения по существу.
Александр Алексеев сменил на посту главы администрации Вейделевского района Анатолия Тарасенко, которого обвиняют в получении взяток. Сейчас главой района утвердили Анжелику Самойлову, ранее возглавлявшую Журавлёвское сельское поселение в белгородском приграничье.