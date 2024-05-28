Вместо школ — у своего дома: за что будут судить главу района в Белгородской области

По версии следствия, уволенный с должности главы Вейделевского района Александр Алексеев летом 2023 года решил посадить у своего дома растения и кустарники. В этом преступления нет, но он решил привлечь для планирования участка и посадки подчинённых из администрации. Более того, эти растения планировали ранее посадить возле школ Вейделевского района. Преступление выявили сотрудники следкома и управления по экономической безопасности полиции.