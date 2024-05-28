Странное поведение магнитосферы Земли привлекло внимание ученых

Истолковать эту странность исследователи пытаются тем, что в магнитном поле Земли существует хвост, сформировавшийся по причине давления солнечного ветра на планету. Внутри данного хвоста обычно зарождаются магнитные бури. Он остается многолетним объектом исследований для научного сообщества США. Потоки энергии и тепла в этом участке магнитной сферы то и дело объединяются между собой, формируя источник сильной ионизации, которая запускает в том числе полярные сияния. Такие процессы определяют как «суббури».