Странное поведение магнитосферы Земли привлекло внимание ученых

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:14
Updated Сегодня, 19:14
Почему ученые обособили новое открытие среди остальных находок, решили выяснить в newia.
Все началось, когда астрофизики США увидели в магнитосфере Земли необычное явление. Они обнаружили показатели магнитной бури на фоне отсутствия магнитных бурь.
Истолковать эту странность исследователи пытаются тем, что в магнитном поле Земли существует хвост, сформировавшийся по причине давления солнечного ветра на планету. Внутри данного хвоста обычно зарождаются магнитные бури. Он остается многолетним объектом исследований для научного сообщества США. Потоки энергии и тепла в этом участке магнитной сферы то и дело объединяются между собой, формируя источник сильной ионизации, которая запускает в том числе полярные сияния. Такие процессы определяют как «суббури».
По итогам фиксации в атмосфере признаков суббури без присутствия самой суббури исследователи начали искать признаки наличия связи между пересоединениями потоков и происходящим.
Другая аномалия, встревожившая астрофизиков, характеризуется ослаблением магнитной напряженности в ряде участков магнитосферы Земли. Она пока не несет особой угрозы для людей, но может оказаться потенциально опасной для работы спутников, ведь ослабление защиты от космического излучения для техники может быть чревато повреждениями.
По словам некоторых ученых, сейчас человечество сталкивается со сменой магнитных полюсов Земли. С другой стороны, ряд экспертов предполагает, что схожая странность уже имела место в южной части Атлантики 10 миллионов лет назад. Иными словами, такие процессы не всегда указывают на смену полюсов.
Однако стоит учесть, что 41 тысячу лет назад ослабление магнитного поля планеты было до такой степени значимым, что сделало Землю открытой для вредоносных космических лучей. Тяжелое ослабление защиты, утверждают эксперты, угрожает коллапсом энергетической системы во всем мире.