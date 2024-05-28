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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

На территории Белгородской области появится ещё 230 укрытий

Сколько ещё укрытий будет в Белгородской области? Гладков дал ответ

28 мая 2024, 06:26
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

На территории Белгородской области появится ещё 230 укрытий

В Белгородской области появится ещё 230 бетонных укрытий. Их разместят в наиболее опасных местах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ещё 230 укрытий появится на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что при встречах с населением, он часто слышит обращения о необходимости установки дополнительных бетонных укрытий. Для глав муниципалитетов было дано задание — это распределить ресурсы, потому что это достаточно дорогостоящее оборудование и их нужно размещать в тех местах, где существует наибольшая опасность. Сообщается, что работа будет продолжена в ближайшее время.

Недавно, белгородский фотограф провела фотосессию возле городских укрытий. Основная цель фотосессии — привлечение внимания людей к обстрелам, которым подвергаются жители Белгородской области со стороны ВСУ. Женщина призвала не доверять тем, кто говорит, что в регионе всё в порядке.

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