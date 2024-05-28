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Published Сегодня, 15:03

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Неизвестный устроил поджог в центре Белгорода

Неизвестный устроил поджог в центре Белгорода

28 мая 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
В Белгороде случился пожар: загорелась сухая трава. Однако причиной возгорания могла стать не жаркая и ветреная погода, а поджог. В произошедшем разберутся правоохранители, сообщили в мэрии Белгорода.
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Пожар

На улице Железнодорожной в Белгороде загорелась сухая трава на общей площади около 100 квадратных метров. Пожарные потушили возгорание. По их предположениям, причиной пожара мог стать поджог: правоохранительные органы найдут виновного и назначат ему наказание в виде штрафа.

В администрации Белгорода напомнили жителям, что в настоящее время сохраняется жаркая погода и сильный ветер, из-за чего даже небольшой костёр может привести к большим пожарам. В случае пожара нужно незамедлительно сообщить экстренным службам для предотвращения более серьёзных последствий.

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#Александра Склярова#Пожар#Возгорание#Белгород
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