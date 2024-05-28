Неизвестный устроил поджог в центре Белгорода

В администрации Белгорода напомнили жителям, что в настоящее время сохраняется жаркая погода и сильный ветер, из-за чего даже небольшой костёр может привести к большим пожарам. В случае пожара нужно незамедлительно сообщить экстренным службам для предотвращения более серьёзных последствий.